Haspelová má cestu do čela CIA otevřenou. Prošla hlasováním v Senátu

Americký Senát schválil nominaci Giny Haspelové na funkci ředitelky Ústřední zpravodajské služby (CIA). Už ve středu ji do čela rozvědky doporučil i senátní výbor pro tajné služby. Kromě republikánů hlasovalo pro Haspelovou i několik opozičních demokratických senátorů.

Podle serveru Politico dalo Haspelové svůj hlas 54 senátorů a 44 jich bylo proti. Ve stočlenném Senátu mají republikáni většinu 51 hlasů. Republikánský senátor John McCain se však hlasování nezúčastnil kvůli léčbě rakoviny. Další republikán Rand Paul pak v předchozích dnech avizoval, že pro Haspelovou ruku nezvedne.

Jedenašedesátiletá veteránka tajných služeb Gina Haspelová, která v CIA působí 33 let, nahradí v jejím čele Mika Pompea. Ten se na konci dubna stal novým americkým ministrem zahraničí, když ve funkci vystřídal odvolaného Rexe Tillersona.

Nominace Haspelové se přitom neobešla bez kontroverzí. V minulosti čelila a stále čelí veřejné kritice kvůli své činnosti po 11. září 2001. V roce 2002 vedla tajnou věznici v Thajsku, kterou CIA zřídila jako nástroj boje proti terorismu. V ní povolila používat brutální metody výslechu, a to včetně mučení v podobě simulovaného topení známého jako waterboarding nebo odpírání spánku.

Podle časopisu The New Yorker navíc Haspelová v letech 2003 až 2005 dohlížela na tajný program CIA, který vystavil mnoho podezřelých z terorismu dalším brutálním metodám výslechu. Šlo údajně o mučení v podobě zavírání do malých beden velikosti rakve, ve kterých následně dotyční museli strávit i přes deset dní.