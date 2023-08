Obětí požáru na Havaji stále přibývá. Stal se nejhorším za 100 let v USA

ČTK

Požár na Havajském ostrově Maui má už 89 potvrzených obětí na životě, informovala agentura AP s odvoláním na sobotní vyjádření místních úřadů. Co do počtu mrtvých je tak nejhorším požárem v USA za posledních 100 let. Druhý nejtragičtější požár v novodobé americké historii zahubil v roce 2018 v severní Kalifornii 85 lidí.

Následky požárů na havajském ostrově Maui | Foto: ČTK