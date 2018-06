Herec De Niro nadával Trumpovi. Je to individuum s nízkým IQ, opáčil prezident

Robert De Niro na nedělním předávání použil vulgární anglické slovo fuck. "Chci říct jediné. Fuck Trump," řekl De Niro. Herec i v minulosti prohlašoval, že by dal Trumpovi nejraději pěstí. Za svůj výstup si vysloužil ovace vestoje.

Herec se také v pondělí omluvil Kanaďanům za Trumpovo chování na summitu G7. Označil je za idiotské. Reagoval tak na prezidentův spor s kanadským premiérem Justinem Trudeauem, který se týká cel na dovoz hliníku a oceli do USA. Trump tehdy označil Trudeaua za „nečestného a slabého.“ De Niro uvedl, že Trumpovo chování je zase „hanebné a nechutné.“

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. "Individuum s velmi nízkým IQ Robert De Niro utržilo ve filmech od opravdových boxerů příliš mnoho úderů do hlavy," napsal Trump na svém twitteru.

Odkazoval tím na jednu z hercových životních rolí. De Niro totiž dostal jednoho ze svých Oscarů za roli boxera střední váhy Jakea LaMotty ve filmu Zuřící býk z roku 1980. Za tento film získal i Zlatý glóbus.

"Hádám, že nepoznal, že ekonomika má historicky nejvyšší zaměstnanost a že mnoho společností se vrací zpět do země," dodal se slovy, aby se herec probral. Hercův mluvčí se k výrokům nechtěl vyjadřovat.

…realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy!