Na facebooku to uvedla Holečkova přítelkyně, podle níž se horolezci dostali do bezpečí a jsou na cestě domů. "Jsou vyčerpaní, ale v pořádku," napsala.

Z nuceného bivaku v nadmořské výšce 7000 metrů se dostali až v sobotu, kdy se jim podařilo sestoupit o 1100 výškových metrů do míst, odkud je mohla vyzvednout helikoptéra.

"Opět šílená, promrzlá noc s uragánem, ale ráno bezvětří a slunce! Jdeme dolu, jdeme doluuuu, jdeme doluuuu," vzkázal Holeček na facebooku ve zprávě převzaté ze satelitního telefonu.

Večer pak přidal další příznivý vzkaz. "Slezli jsme dneska 1100 m ve strašném lavinovém sněhu. Podařilo se nám dostat do pohodového terénu. Zítra snad poletíme heli potvorou do Lukly, abychom stihli odlet z Káthmándú domů," uvedl s odkazem na helikoptéru, která by je měla v neděli vyzvednout. Zapadaný sněhem a posledními horolezci opuštěný je totiž i základní tábor.

Holeček s Grohem zdolali Baruntse podle webu lezec.cz novou cestou severozápadní stěnou. Expedici v severovýchodním Nepálu zahájili před téměř třemi týdny. Po dosažení vrcholu 7129 metrů vysoké hory v úterý dvojici zastihlo špatné počasí a horolezci uvízli ve sněhové vánici, mlze a s tenčící se zásobou potravin.