V době dopadu americké atomové bomby na jeho rodné město Hirošimu 6. října 1945 mu bylo dvacet let. Byl na cestě do školy, kde studoval technický obor. Bombový útok zabil 140 tisíc lidí. O tři dny později Američané shodili druhou jadernou bombu, tentokrát na město Nagasaki. Ta zapříčinila smrt dalších 70 tisíc lidí. Japonsko formálně kapitulovalo 15. srpna téhož roku.

„Byl jsem popálený po celém těle,“ uvedl Tsuboi v roce 2016. „Nahý jsem se snažil utéci. Utíkal jsem tři hodiny, dokud jsem mohl,“ vzpomínal na hrůzný zážitek ze závěru druhé světové války. K vědomí přišel až o čtyřicet dní později. Byl ale tak slabý, že nemohl chodit a musel se jen plazit. Vlivem popálenin přišel o část ucha. Později se u něj vyvinula rakovina a další onemocnění.

Na základě své zkušenosti se z něj stal prominentní aktivista proti jaderným zbraním. Svět bez nich se stal jeho životním cílem. „Dokáži tolerovat těžkosti pro lidské štěstí. Mohu zítra zemřít, ale jsem optimista. Nikdy se nevzdám,“ řekl podle Deutsche Welle. „Chci nula jaderných zbraní,“ shrnul svou snahu.

Tsuboi byl jedním z lidí, kteří se setkali s americkým prezidentem Barackem Obamou při jeho historické návštěvě Hirošimy. Dokonce se spolu i zasmáli. „Byl jsem schopen vyjádřit své myšlenky,“ řekl o setkání.

