Pietní ceremonie v hirošimském Parku míru se každoročně účastní desítky tisíc lidí. Letos byl vstup kromě představitelů státu a města povolen pouze přeživším tragédie a jejich rodinám, kteří dodržovali odstupy a tváře si zakrývali rouškami. V 8:15 místního času (1:15 SELČ), tedy ve stejný čas, kdy nad městem vybuchla bomba, se parkem rozezněl zvon.

"Jediná atomová bomba 6. srpna 1975 zničila naše město. Tehdy se říkalo, že tu nic po 75 let neporoste," řekl starosta Hirošimy Kazumi Macui. "Hirošima se přesto vzpamatovala a stala se symbolem míru," dodal.

Japonský premiér Šinzó Abe v proslovu ubezpečil, že Japonsko se zákazem jaderných zbraní souhlasí, ale zároveň řekl, že svět se jich nezbaví přes noc. "Úlohou Japonska je sloužit jako most mezi různými stranami a trpělivě podporovat jejich dialog, abychom dosáhli světa bez jaderných zbraní," uvedl ministerský předseda.

"Abeho slova neodpovídají jeho činům," kritizoval premiéra 47letý Manabu Iwasa, který do parku přišel uctít památku svého otce, přeživšího tragédie, jenž ve věku 87 let zemřel letos v březnu. "Mnoho přeživších premiér země, která nepodepsala dohodu o zákazu jaderných zbraní, uráží," uvedla 84letá Keiko Oguraová, které bylo v době výbuchu bomby osm let.

S dohodou OSN o zákazu jaderných zbraní před dvěma lety souhlasily dvě třetiny všech států, které organizace sdružuje. Dokument dosud ratifikovalo 32 zemí. Úmluvu nepodepsaly jaderné velmoci včetně Spojených států, Británie, Číny, Francie či Ruska.

"Žádám japonskou vládu, aby dbala volání (přeživších útoku) po podpisu a ratifikaci a Japonsko se stalo součástí dohody o zákazu jaderných zbraní," uvedl Macui. Starosta také vyzval světové lídry, obzvláště ty, jež stojí v čele jaderných velmocí, aby do Hirošimy přijeli a na vlastní oči viděli dopady výbuchu bomby.

Papež vyzval k míru

Papež František na dnešní výročí jaderného útoku na Hirošimu vyzval k míru a zopakoval, že nejen použití atomových zbraní, ale jejich pouhé držení je nemorální. "Nikdy nebylo jasnější, že pro vzkříšení míru potřebují všichni lidé vzdát se válečných zbraní, zejména těch nejsilnějších a nejničivějších: jaderných zbraní, které mohou ochromit a zničit celá města, celé země," uvedl František podle agentury AP. Ve svém poselství připomněl, že během své loňské návštěvy Japonska se modlil u památníku v Hirošimě a setkal se s lidmi, kteří jaderné bombardování přežili. "Využití atomové energie pro válečné účely je nemorální, stejně jako je nemorální držení jaderných zbraní," zopakoval svá tehdejší slova.

Vatikán patřil k prvním zemím, které podepsaly a ratifikovaly smlouvu OSN o zákazu jaderných zbraní, a sám František šel dále než kterýkoli papež před ním, když v roce 2017 řekl, že nejen použití, ale pouhé držení jaderných zbraní je "odsouzeníhodné". Předtím církevní učení tvrdilo, že jaderné zastrašování může být mezitím morálně přijatelné, pokud bylo použito k vzájemnému, ověřitelnému jadernému odzbrojení, připomněla AP.

Shození atomové bomby z amerického letadla na Hirošimu zabilo v roce 1945 kolem 140 tisíc civilistů, tisíce zemřely později na následky zranění a radiace. Další útok na Nagasaki o tři dny později připravil o život přibližně 70 tisíc lidí. Japonsko kapitulovalo o šest dní později.

Zeman kondoloval starostovi Hirošimy

Prezident Miloš Zeman poslal kondolenční dopis starostovi Hirošimy Kazumimu Macuimu u příležitosti 75. výročí svržení atomové bomby na toto japonské město. V dopisu, který dnes zveřejnil Pražský hrad, vyjádřil lítost nad tehdejší smrtí desítek tisíc lidí a naději, že jaderné zbraně v budoucnu už zabíjet nebudou. Hirošima si dnes připomíná výročí útoku na město, připomínkových akcí se podle serveru Japan Times zúčastnili i zástupci 80 zemí.

"Dovolte mi, abych jménem lidu České republiky i jménem svým vyjádřil svou hlubokou soustrast nad ztrátou životů tolika nevinných lidí a i po mnoha letech připomenul událost, která by měla být odstrašujícím příkladem nejen pro nás, ale i pro všechny budoucí generace," uvedl Zeman.

Podle něj si svět musí vzít poučení z jaderného útoku na Hirošimu a nedopustit, aby se něco podobného opakovalo. "Je naším společným úkolem a odpovědností předcházet podobným činům. Jsem přesvědčen, že klíčem k udržení míru je dialog a mezinárodní spolupráce. Jednejme proto tak, aby se jaderné zbraně nedostaly do rukou nekontrolovatelných hráčů, aby naši potomci mohli žít v míru a blahobytu," uvedl český prezident.

V závěru dopisu Zeman vyjádřil lítost, že si výročí nemůže připomenout přímo v Hirošimě. "Vězte však, že si 6. srpna vzpomenu na nevinné duše zemřelých dětí, žen a mužů, kteří se toho osudného dne stali obětí mocenských bojů, a budu věřit, že je to naposled, co jaderná síla zabíjela," uvedl.

Podle Japan Times byla letošní vzpomínková akce v Hirošimě omezená kvůli epidemii koronaviru. Zúčastnilo se jí asi 880 lidí, tedy zhruba desetina obvyklého počtu, židle pro účastníky byly rozmístěny v rozestupech a přítomní měli roušky. Zahraniční zastoupení ale bylo podobné jako v předchozích letech, když na místo dorazilo asi 80 zástupců jiných států.