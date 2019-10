Je to zřejmě nejhezčí nová spolková země. Durynsko, téměř hraničící se západním výběžkem České republiky, není státem velkých měst, nebylo zničeno těžkým průmyslem ani těžbou uhlí jako jiné části bývalého NDR. S množstvím hradů, historických měst a kopcovitou, lesnatou krajinou je oblíbeným cílem turistů. Ale ani Durynsku s tak přitažlivými městy jako Erfurt, Jena či Eisenach se nevyhnulo vylidňování typické pro nové spolkové země od roku 1990 tu počet obyvatel z téměř třech milionů klesl na miliony dva.

I když nezaměstnanost se tu snížila v minulých letech po dlouhé době konečně výrazně pod deset procent, co se týče ekonomické výkonnosti, zaostává Durynsko o třetinu za celoněmeckým průměrem a je přibližně na stejné úrovni jako Česká republika. S dodatkem, že i díky obrovským investicím ze západních spolkových zemí je tu životní úroveň výrazně vyšší, s platy mezi dvěma a třemi tisíci euro měsíčně. Mimochodem nejvíce z nových spolkových zemí.

Už v minulých čtyřech letech tu vládla koalice v čele s premiérem z řad východoněmecké Levice, která je nástupkyní bývalých východoněmeckých komunistů. Vládní koalici, v níž byli spolu s Levicí sociální demokraté a Zelení, se sice nepodařilo v nedělních volbách uhájit většinu v parlamentu, ale samotná Levice poprvé jasně zvítězila. A to především díky osobě premiéra pragmatického Boda Ramelowa, s jehož působením v minulých čtyřech letech je spokojeno sedmdesát procent obyvatel Durynska.

Jedenatřicet procent, které strana tři desetiletí po pádu Berlínské zdi získala, je pro bývalé vládce východního Německa zadostiučiněním. „Je to historické a senzační vítězství. O takovém výsledku se nám ani nezdálo,“ uvedl šéf poslanců Levice Dietmar Bartsch. „Bodo Ramelow má teď velkou šanci vytvořit stabilní vládu,“ dodal.

AFD porazila CDU

Nadšení z úspěchu však Levici kazí výsledek dosavadních koaličních partnerů, kteří byli rádi, že se vůbec dostali do parlamentu. Sociální demokraté dostali pouhých osm procent hlasů a Zelení jen tak tak přelezli pětiprocentní hranici vstupu do zemského sněmu. Kvůli tomu bude muset Ramelow přibrat do koalice zřejmě ještě liberály (FDP), aby vůbec dosáhl na většinu.

Podobně jako v jiných spolkových zemích totiž jak Levice, tak i všechny parlamentní strany vylučují spolupráci s extrémně pravicovou AfD. Ta sice získala skoro 24 procent hlasů, ale znovu se jí nepodařilo zvítězit a skončí bez podílu na moci. Drobnou útěchou pro AfD může být, že se jí podařilo poradit CDU Angely Merkelové, která s 22 procenty skončila až na třetím místě.