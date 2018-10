Historický objev? Astronomové věří, že našli první exoměsíc

Je to téměř třicet let, co astronomové objevili první exoplanetu, tedy planetu obíhající kolem jiné hvězdy než je Slunce. Zatím se jim ale nepodařilo prokázat, že by kolem některé z nich obíhal měsíc. Vědci Kolumbijské univerzity ale nyní předběžně oznámili objev exoměsíce planety Kepler-1625b, jež se nachází asi čtyři tisíce světelných let daleko.

dnes 12:20 SDÍLEJ:

Podobně jako většina exoplanet, ani exoměsíce nejsou běžně pozorovatelné. Jejich objevení je tak možné pouze nepřímými metodami. K těm nejčastěji využívaným pak patří pozorování změn v časech či délce přechodů (tranzitů) exoplanet přes mateřskou hvězdu či sledování deformací světelných křivek, které způsobuje společný tranzit exoplanety a jejího měsíce. David Kipping a jeho kolega Alex Teachey během svého bádání zanalyzovali data přibližně 300 vesmírných těles, která zaznamenal Keplerův teleskop. Ten po vzdálených planetách pátrá tak, že hledá drobné tečky, jež přecházejí přes jasné hvězdy – právě takto se projevují oběžné dráhy planet. Pátrání po exoměsících je obdobné, když jejich možný výskyt zpravidla indikuje další drobné ztemnění hvězdy těsně po přechodu planety přes sluneční kotouč. ČTĚTE TAKÉ: Lidstvo znovu zamíří ke Slunci. Sonda NASA má objasnit extrémní počasí „Nejprve jsme viděli drobné odchylky ve světelné křivce, které nás zaujaly,“ řekl Kipping britskému listu The Guardian s tím, že těleso následně po čtyřicet hodin sledovali prostřednictvím Hubbleova vesmírného dalekohledu. Zjistili tak, že údajný exoměsíc je stejně velký jako Neptun a obíhá okolo exoplanety Kepler-1625 b. Ta pro změnu dosahuje rozměrů Jupiteru, je ale asi desetkrát hmotnější. „Pokusili jsme se vyloučit možnost, že by ten objekt mohl být kosmickou lodí, hvězdou, jinou planetou nebo prostou anomálií. Pravdou je, že pokud by byl jednou z těchto věcí, nevysvětlí to všechna data, která jsme sesbírali,“ vysvětlil Kipping. Kipping varoval před unáhlenými závěry Vědec, který pátrání po exoměsících věnoval bezmála deset let své kariéry, přesto varuje před unáhlenými závěry. „Samozřejmě jsme nadšeni z našeho objevu, možnost, že jsme objevili první exoměsíc je vzrušující. Ve vynášení závěrů ale musíme být opatrní. Stále potřebujeme více nezpochybnitelných důkazů,“ dodává. ČTĚTE TAKÉ: Alkoholový mrak či žhavý led. Fakta, která jste o vesmíru možná ještě neslyšeli Jak připomíná BBC, nejedná se o úplně první detekci možné exoměsíce. Již v roce 2013 byla takzvanou metodou gravitační mikročočky zachycena planeta s údajným exoměsícem, dosud ale není jasné, zda se spíše nejednalo o velmi málo hmotnou hvězdu či hnědého trpaslíka s planetou. Ačkoli astronomové již objevili přes 3700 exoplanet, zatím se jim nepodařilo prokázat, že by kolem jakékoli z nich obíhal nějaký měsíc. Dokázat to je totiž extrémně obtížné – tato tělesa jsou zpravidla tak drobná a tmavá, že je jejich odhalení pro pozemské přístroje prakticky nemožné. Neúspěšné pátrání po exoplanetách Zpočátku bylo neúspěšné i samotné pátrání po exoplanetách. První pokusy o jejich hledání byly sice uskutečněny již v devatenáctém století, první exoplaneta však byla objevena v roce 1988 – a její existence byla definitivně potvrzena až o dvaadvacet let později. Nyní Extrasolar Planets Encyclopaedia eviduje 3 758 potvrzených exoplanet, včetně několika sporných potvrzení z 80. let minulého století. ČTĚTE TAKÉ: Japonská sonda dosáhla asteroidu Ryugu. Má pátrat po vzniku života

Autor: Tereza Polaczyková