Mimořádný církevní sněm se dnes konal ve starobylé katedrále sv. Sofie – jedné z nejoblíbenějších památek v Kyjevě. Zúčastnili se ho převážně duchovní pocházející ze dvou Kyjevu loajálních církví. Ostatní pravoslavné církve na světě je ale podle církevního práva dosud neuznávaly. Ze třetí ukrajinské pravoslavné církve věrné Moskvě se podle médií dostavili na synod jen dva z více než devadesáti jejích biskupů.

Výsledek synodu má umožnit konstantinopolskému patriarchátu vyhlásit vytvoření nové samostatné ukrajinské církve, nezávislé na Moskvě. Před katedrálou se shromáždily tisíce lidí s ukrajinskými vlajkami.

"Tento den vejde do dějin jako posvátný den – den konečné nezávislosti na Rusku,“ řekl ukrajinský prezident tisícům příznivců, kteří následně provolávali: "Sláva, sláva, sláva!" Ukrajinský prezident přišel na synod jako čestný host.

Outside Kyiv’s St Sophia Cathedral, thousands have gathered to pray and wait for the decision of the Unification Council of Ukrainian Churches on the future of the Unified Ukrainian Orthodox Church. #Ukraine #Tomos pic.twitter.com/Au0Qvc68ti