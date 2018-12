Historický úspěch. Sonda Voyager 2 vstoupila do mezihvězdného prostoru

Informaci, která byla zveřejněna až v těchto dnech na setkání Americké geofyzikální unie (AGU) ve Washingtonu, potvrdil BBC vedoucí vědec mise, profesor Edward Stone. Podle jeho slov vstoupil Voyager 2 do mezihvězdného prostoru již 5. listopadu.

Jeho sesterská sonda Voyager 1, která byla vypuštěna o 16 dní později, ho však díky rychlejší trajektorii předběhla o plných šest let a stala se prvním člověkem vyrobeným objektem mimo sluneční soustavu.

Let's Go Interstellar ✨

Join the @NASAVoyager team live from #AGU18 as they discuss Voyager 2's crossing into interstellar space. Monday, Dec. 10 at 8am PT (11am ET, 1600 UTC) on https://t.co/NZ8Id9ErdH Tag questions #askNASA pic.twitter.com/t4TNa3By13