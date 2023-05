Mnozí milovníci kávy na ni nedají dopustit. Před 90 lety v Itálii uzřela světlo světa moka konvice. První Moka Express představila italská firma Bialetti. Podobu a materiál vynálezu, kvůli kterému se přepisovaly dějiny vaření kávy, ovlivnil i fašismus.

Moka konvice italského výrobce Bialetti. Tato firma Moka konvičku uvedla na trh jako první. Její Mokka Express je dodnes velkým tahákem. | Foto: Wikimedia Commons, Takeaway, CC BY-SA 4.0

Skútr Vespa, Fiat 500 nebo produkty módního domu Gucci? Pokud se Itálie něčím zapsala do dějin světového designu, pak přední příčky v seznamu produktů, jimiž ovládla svět, patří i něčemu mnohem drobnějšímu a levnějšímu než luxusním sporťákům a koženému zboží. Něčemu, co lze dodnes najít prakticky v každé italské domácnosti. Řeč je o moka konvičce. První takový přístroj pro výrobu kávy vyrobila společnost Bialetti přesně před 90 lety.

Inovativní způsob vaření kávy v novém typu konvice značky Bialetti, jehož výsledek připomíná espresso, se od všech předchozích variant přípravy oblíbeného nápoje odlišoval natolik, že pro výsledný mok i stroj na jeho výrobu se muselo najít nové jméno. „Jméno moka je odkazem na město Mokha v Jemenu, které je jednou z vedoucích a nejslavnějších oblastí produkce kávy,“ zmiňuje oficiální web značky Bialetti.

Inženýr Luigi de Ponti a majitel společnosti Alfonso Bialetti vymysleli kousek tak unikátní, že i devadesát let po jeho uvedení na trh se podoba moka konvice změnila jen nepatrně. Jenže zářný příběh má i temnější stránku. To, z čeho se vyráběly první moka konvice, totiž zásadně ovlivnil tehdejší fašistický režim diktátora Benita Mussoliniho.

„Může to znít zvláštně, ale to, co se proslavilo jako italský způsob vaření kávy v domácnosti, tedy příprava kávy v moka konvici, je spojeno se společenskými, technologickými a ekonomickými změnami, které poháněl italský fašismus ve 30. letech 20. století,“ upozorňuje web I Need Coffee s odkazem na odborný článek Jeffreye Schnappa z Harvardovy univerzity The Romance of Caffeine and Aluminum.

Espresso na sporáku

Už celá léta předtím, než se vůbec začalo uvažovat o nějaké moka konvičce, rostla v Itálii popularita kávy. Velkou revoluci v tomto směru představovaly první stroje na výrobu espressa, které brzy začaly lákat lidi do italských „barů“ jako vosy na med. Souviselo to také s celkovými společenskými změnami na počátku 20. století. „Káva se pila především v kavárnách a většinou na ni chodili muži. Když se k nim přidaly i ženy a začaly pít kávu mimo domov, bylo to považováno za znak jejich počínající emancipace,“ uvádí list The Independent.

Jenomže jak jednou ženy okusily espresso, domácí káva jim přestala chutnat. „Ve srovnání s espressem byla doma vařená káva jen bledou imitací,“ zmiňuje ve svém textu kulturní teoretik Schnapp.

Příprava kávy v Moka konvici.Zdroj: Wikimedia Commons, Jamesjsimon, volné dílo

Není tak divu, že italští podnikatelé začali přemýšlet, jak zajistit, aby se espresso dalo pohodlně uvařit i doma. „Různí vynálezci tehdy začali experimentovat s využitím páry ve snaze napodobit silné a intenzivní chutě espressa v kavárnách,“ podotýká The Independent.

Muž, jemuž se tuto myšlenku povedlo dotáhnout do dokonalosti, se jmenoval Alfonso Bialetti. „V roce 1918 se čerstvě vrátil z Francie, kde dekádu pracoval v tamním hliníkovém průmyslu a v Crusinallu v rodném Piemontu založil dílnu,“ píše Schnapp.

Bialetti využíval své znalosti z Francie a ve svém podniku vyráběl kovové kuchyňské náčiní či spotřebiče. V následujícím desetiletí se při své práci dostal do míst, kde vypozoroval velmi zajímavý proces. „V místních prádelnách pozoroval ženy, jak perou prádlo v nádobách s vroucí vodou, v nichž se nacházela trubka, která díky vzniklé páře vytlačovala mýdlovou vodu ze spodní části přímo nahoru na prádlo,“ uvádí The Independent. (Podle italského webu Finestre sull Arte se ale traduje i historka, že tento systém praní viděl Bialetti, když sledoval, jak pere prádlo jeho žena.)

Každopádně mu došlo, že stejný systém by se dal použít i při jiných činnostech - konkrétně že by se díky němu dalo espresso jako z kavárny uvařit i doma na sporáku. „Bylo to pro něj jako úder blesku. Proč nepřizpůsobit tento jednoduchý fyzikální princip přípravě kávy? Proč nepřeměnit nepraktický a složitý restaurační kávovar na espresso na lehký, bezproblémový, levný domácí spotřebič?“ zmiňuje Schnapp.

Fašistický materiál

Základní nápad tedy Bialetti měl, trvalo mu ale ještě další roky, než se mu ho povedlo přetavit v realitu. S pomocí inženýra své společnosti Luigi de Pontiho nakonec v roce 1933 konečně vznikl „domácí kávovar na espresso“ - moka konvička, kterou Bialetti pojmenoval Moka Express. Obsluha drobného předmětu byla velmi snadná a díky velikosti se vešel do každé kuchyně. Osmihranný tvar se inspiroval tehdy populárním uměleckým směrem art deco.

Mussolini v roce 1930, pronášející svůj typicky prožívaný projevZdroj: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 102-09844, CC-BY-SA 3.0

Je potřeba přiznat, že podobu moka konvice výrazně ovlivnily i tehdejší společenské poměry v Itálii. Konvici totiž Bialetti nechal vyrábět z hliníku - v podstatě ani jinou možnost neměl. Jak vysvětluje list The Independent, italský fašistický diktátor Benito Mussolini tehdy uvalil embargo na nerezovou ocel. „Jakýmsi kovovým symbolem fašistické diktatury se stal právě hliník,“ podotýká italský web Il Sole 24 Ore.

Vyrobit konvici z nerezové oceli se tak v roce 1933 rovnalo vlastizradě. „Itálie byla chudá na železnou rudu, uhlí a ropu. Ale měla bohaté zásoby bauxitu, a hliník se tak prezentoval jako kov vhodný pro soběstačnost. Propagandistickým krédem desetiletí byla hesla jako ‚hliník patří Itálii‘, ‚národní kov‘. Hliník měl ukazovat pokrok, který umožnilo fašistické zřízení,“ popisuje dobové podmínky Schnapp. Naštěstí pro Bialettiho byl hliník dobře známým materiálem, se kterým pracoval celý profesní život, a tak se bez obav mohl pustit do masové výroby svého nového Moka Expressu.

Jak funguje moka konvice

• ve spodní části moka konvičky se nachází komora, kam se nalije voda

• nad vodní komorou je umístěn trychtýř s dnem v podobě jemného sítka, který se naplní středně mletou kávou

• navrch se přišroubuje horní nádoba, která je rovněž vybavena jemným sítkem

• když se voda zahřeje, začne stoupat pára, která vytlačí vodu přes trychtýř s kávou do horní nádoby, ve které pak lidé najdou hotový nápoj připomínající espresso

Miláno plné moka konvic

Italové si Moka Express oblíbili. „V letech 1936 až 1940 Bialetti každý rok vyrobil 10 tisíc těchto domácích kávovarů a osobně je chodil prodávat na veletrhy a trhy,“ zmiňuje italský web Il Sole 24 Ore.

Jenže pak do Itálie plnou parou vtrhla druhá světová válka a Bialetti své výrobní linky zastavil. „Hliník se stal nově vojenským kovem, nedostupným pro civilní výrobu. A káva se postupně stala také vzácností. Bialetti zavřel svou továrnu a uložil své stroje bezpečně do sklepa,“ uvádí Schnappův text.

Když válečná vřava utichla, ukázalo se, že návrat Moka Expressu na výsluní nebude tak jednoduchý. Alfonso Bialetti byl totiž sice zapáleným výrobcem, ale podceňoval sílu reklamy - v prvních letech výroby moka konvice nevznikla prakticky žádná kampaň na její propagaci, Bialetti fungoval jen na osobních stycích s prodejci.

Naštěstí pro tento revoluční vynález se do podnikání vložil Alfonsův syn Renato. „Po několika letech v německém zajateckém táboře se v roce 1946 Renato vrátil do nové republikánské Itálie. Byl důvěrným znalcem výroby moka konvice, neboť předtím, než byl odveden k italské armádě, pracoval po otcově boku. Po návratu ovšem do výroby vnesl zcela nový cit pro marketing,“ zmiňuje Schnapp.

Pod Renatovým vedením se rodinný podnik začal věnovat už pouze výrobě moka konvice, kterou navíc představil v celé řadě velikostí. „V 50. letech pak nechal postavit továrnu schopnou vyrobit čtyři miliony konvic ročně,“ upozorňuje Il Sole 24 Ore.

Zájem o konvici totiž strmě vzrostl - díky promyšleným reklamním kampaním, na které se dalo narazit na billboardech, v novinách i časopisech. „Renatův přístup k reklamě velmi dobře ilustrovalo dění na každoročním nejvýznamnějším italském veletrhu Fiera di Milano. Každý rok společnost Bialetti v době jeho konání koupila plochu na všech dostupných billboardech v Milánu a město doslova zaplnila obrázky svého kávovaru,“ uvádí Schnapp. O moka konvici tak už nově stáli nejen Italové, ale i lidé ze zahraničí.

Malý muž s knírkem

Své „reklamní tažení“ pak Renato Bialetti dotáhl na úplný vrchol, když představil ikonické logo, které se dodnes objevuje na moka konvicích této italské značky. Jejich na první pohled rozpoznatelným znakem se stal malý muž s knírkem, který si zdviženou rukou jakoby právě objednává espresso v kavárně. „Kresba Paula Campaniho se stala symbolem společnosti,“ podotýká oficiální web značky Bialetti.

Mimochodem, byť do dnešních dnů moka konvici vyrostla konkurence v podobě domácích kávovarů, které připravují espresso někdy i lahodnější než v kavárně, moka konvice a zvláště pak přímo Moka Express od značky Bialetti se dodnes těší mezi kávomilci velké popularitě. A to navzdory tomu, že od roku 1933 se její podoba téměř nezměnila.

„Moka konvice Bialetti je italským výrobkem známým po celém světě, jde o příklad kreativity a podnikatelského ducha italských společností a jejich osvícených průkopníků. Konvice je exponátem také v Triennale Design muzeu v Miláně a Muzeu moderního umění v New Yorku,“ podotýká web Design Index.