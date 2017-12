Hitlerem signovaná kresba je asi padělek, zjistili dva nizozemští vědci

Akvarel, znázorňující vídeňskou věž, věnovala amsterdamskému institutu NIOD žena, jejíž identita zůstala utajena. Obraz prý získala od svého otce, který jej koupil na burze známek a mincí za 75 centů a teprve, když přišel domů, tak si všiml signatury "A. Hitler". Zpráva o daru byla zveřejněna letos v listopadu.

"Po několikaměsíčním autentizačním procesu náš závěr zní: jde o originál z rukou Adolfa Hitlera," uvedl tehdy ve svém prohlášení institut NIOD (Nederlands instituut voor de bestudering - nizozemský historický institut, který byl založen krátce po druhé světové válce s cílem vytvořit národní archiv dokumentů týkajících se nacistické okupace Nizozemska v letech 1940 až 1945, pozn. aut.).

Rare watercolour painting signed by Adolf Hitler, which art critics have described as "mediocre", even "ugly", may be fake say researchers https://t.co/ttICwlhSpX