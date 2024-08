ČTK dnes 17:47

Izrael překročil červenou linii a musí čekat pomstu na všech frontách od těch, kdo podporují Palestince v Pásmu Gazy. Řekl to dnes šéf libanonského hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh na pohřbu vysokého činitele svého hnutí Fuáda Šukra, jehož v úterý zabil izraelský úder na předměstí Bejrútu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Na rostoucí obavy z otevřeného konfliktu s Íránem a jeho spojenci dnes opět reagoval izraelský ministr Benjamin Netanjahu, který řekl, že Izrael je ve stavu nejvyšší pohotovosti a je připraven na jakýkoliv scénář - obranný i útočný.