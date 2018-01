Hladina Seiny se blíží k šesti metrům. Paříž uzavřela metro i část Louvru

/VIDEO/ Povodně v hlavním městě Francie trvají už od minulého týdne. Podle odborníků nezačne hladina klesat dříve než v úterý. Z centra Paříže bylo zatím evakuováno 1500 lidí, muzea včetně Louvru uzavřela spodní patra.

Nábřeží je z části neprůjezdné, na řeku nevyplouvají charakteristické výletní lodě. Pařížané se v ohrožených částech města dopravují pomocí člunů. Kromě 1500 evakuovaných domovů je přibližně stejný počet dalších domácností bez elektrického proudu.

Byl přerušen provoz metra na lince C a příměstského vlaku REE, který vede podél Seiny. Metro C nebude jezdit minimálně do konce ledna. Svůj provoz musela kromě veškeré říční dopravy ukončit řada restaurací a hotelů na houseboatech. Nefungují také městské tunely.

Země zažívá nejdeštivější leden za posledních sto let, napršelo dvakrát tolik, než je v zimě obvyklé. Stupeň bdělosti vyhlásilo 15 francouzských departmantů od severu na východ. Na jihovýchodě Francie silně sněží.

Ve francouzské metropoli uzavřela své pobřežní budovy některá muzea, například Musee d'Orsay a Orangerie. V Louvru začaly být vynášeny exponáty z prvního patra, kde je vystaveno umění islámu.

Na podobné situace je však Paříž zvyklá. Při povodních před dvěma lety musel Louvre zachránit během 48 hodin 35 tisíc uměleckých děl, což je přibližně čtvrtina ze všech jeho sbírek.

Nejničivější povodeň zažila Paříž v roce 1910, kdy Seina vystoupila z koryta o 8,62 metru. Roku 2016 stoupla řeka o 6,2 metru.