V Maroku zatkli další tři muže podezřelé z vraždy dvou turistek ze Skandinávie. S odvoláním na zdroje blízké vyšetřování o tom dnes informovala agentura AFP. Jednoho muže zadržela policie už na začátku týdne v Marrákeši. Těla zavražděných skandinávských turistek, které měly podle médií uříznuté hlavy, našel v pondělí francouzský pár.

Žena popsala norskému listu VG, že by chtěla na pohled, který se Francouzům na stan dívek z Norska Dánska naskytl, zapomenout. VG hovořil i se dvěma Čechy, kteří byli v oblasti. Dánské ministerstvo zahraničí vydalo varování k cestám do Maroka. Vražda je připisována čtyřem mužům a vyšetřuje se jako teroristický čin.

Čtyřiadvacetiletá Dánka Louisa Vestagerová Jespersenová a osmadvacetiletá Norka Maren Uelandová se vypravily na horu Túbkál a postavily si stan poblíž obce Imlíl, která slouží jako výchozí bod k výstupu.

Podle VG policie podezírá z vraždy čtveřici Maročanů, kteří byli identifikováni a slíbili věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS). VG otiskl fotografie tří z nich.

Mrtvé našli Francouzi, kteří odmítli sdělit svá jména nechat se vyfotografovat, aby nemuseli podávat další svědectví. Dnes se z Maroka vracejí domů. Žena řekla VG, že v pondělí ráno panoval v okolí Imlílu klid a že neviděli žádné jiné evropské turisty.

"Byl to hrozný šok," řekla o prvním pohledu na otevřený stan dívek. Francouzi prý scénu vyfotografovali, aby mohli policistům ukázat, co našli. "První člověk, na nějž jsme padli, nemluvil anglicky ani francouzsky. Snažili jsme se mu to vysvětlit, ale nerozuměl. Šli jsme dál a našli muže, který mluvil francouzsky, nakonec jsme zavolali policii," sdělila francouzská turistka, která je stejně stará jako mrtvá Norka.

Britský deník The Guardian s odkazem na zdroj z Imlilu napsal, že jedna žena byly nalezená mrtvá uvnitř jejího stanu, zatímco druhá ležela venku.

Vyšetřovatelé se nyní snaží potvrdit autenticitu videa, které se objevilo na sociálních sítí, a má zachycovat vraždu jedné z žen, uvedl generální prokurátor ve svém prohlížení. Na videu je údajně vidět, jak žena vykřikla, když jí muž podřízl krk něčím, co vypadalo jako kuchyňský nůž.

Podle VG je na něm vidět i doklad totožnosti jednoho z podezřelých a také záběry Imlílu. Bezpečnostní kamera v Imlílu zachytila v pondělí v noci po třetí hodině ráno tři prchající muže.

V oblasti jsou i Češi

V Imlílu byli ve středu další turisté připravení stoupat do hor. Byli mezi nimi i Češi Jan a Milan, píše VG. V Imlílu musejí návštěvníci předložit pasy a najmout průvodce. "Ano, půjdeme tam, nebojíme se. Jsme velcí, silní chlapi a nemáme strach," citoval Jana VG.

Dánské ministerstvo zahraničí vydalo varování před cestami do Maroka s tím, že je nebezpečí terorismu a kriminality. Už v minulosti úřad nedoporučoval chodit do marockých hor jednotlivě, ale využívat místních průvodců a chodit ve větších skupinách.