Hloupý a líný jako veš. Trump na Twitteru zkritizoval exministra zahraničí

"Byl velmi neukázněný, nerad četl, nečetl brífinkové zprávy, nerad se v řadě věcí věnoval podrobnostem," řekl Tillerson. Prohlásil také, že Trump ho instruoval, jak chce věci řešit, na což mu musel odpovídat, že takový postup by byl protizákonný.

Bývalý ministr také prohlásil, že se mu nelíbí, že se Američané nezajímají o aktuální dění a že jim stačí, když je problém popsán 128 znaky.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!