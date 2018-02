Hodil bombu a pak se sám odpálil. Útočník napadl velvyslanectví USA v Černé Hoře

Incident se odehrál okolo půlnoci místního času. Svědci potvrdili, že viděli neznámého muže, jak hodil nějaký předmět na budovu amerického velvyslanectví. Poté zazněly dvě exploze, uvedl pro server Washington Post Steve Goldstein, tajemník ministerstva zahraničí pro diplomacii.

Ulici, kde budova ambasády stojí, zablokovala policie. Policejní jednotky následně prohledaly pozemky a žádné další výbušniny nenašly, i nadále však probíhá vyšetřování. Podle Goldsteina nebyla také budova nijak poškozena.

Worrying news. #Montenegro's government stating that attacker of #US Embassy in #Podgorica subsequently blew themselves up. https://t.co/EOeuC2oQH5