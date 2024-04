Zlaté kapesní hodinky, které patřily nejbohatšímu cestujícímu na palubě Titaniku, se prodaly za bezmála 1,2 milionu liber (35,6 milionu Kč) včetně daně a poplatků. Informuje o tom zpravodajský web televize Sky News. Potopení britského zaoceánského parníku Titanik při jeho první plavbě je nejznámější lodní katastrofou v dějinách. Plavidlo postavené v Belfastu ztroskotalo po srážce s ledovcem v severním Atlantiku v dubnu 1912. O život tehdy přišlo přes 1500 lidí.

Slavný parník RMS Titanik, jehož první a poslední plavba skončila v roce 1912 tragicky. | Foto: Wikimedia Commons, autor: Francis Godolphin Osbourne Stuart, public domain

Hodinky koupil soukromý sběratel v USA v aukční síni Henry Aldridge & Son ve městě Devizes v jihoanglickém hrabství Wiltshire za dosud nejvyšší částku, za kterou se kdy jakýkoliv předmět z Titaniku vydražil. Očekávalo se, že se prodají za 100 až 150 tisíc liber.

Majitelem hodinek byl americký obchodník John Jacob Astor, který zahynul při potopení lodi poté, co pomohl své ženě Madeleine do záchranného člunu. Vlivný podnikatel, významný člen bohaté rodiny Astorů, byl naposledy spatřen, jak kouří cigaretu a povídá si se spolucestujícím, místo aby zkusil štěstí na jiném záchranném člunu. Jeho tělo bylo vyloveno z Atlantiku sedm dní po potopení lodi, která při své první plavbě do New Yorku narazila do ledovce. Spolu s tělem byly nalezeny jeho 14karátové zlaté kapesní hodinky od společnosti Waltham s vyrytými iniciálami JJA.

Astor byl v době potopení Titaniku považován za jednoho z nejbohatších lidí na světě a jeho čisté jmění činilo asi 87 milionů dolarů, což by v dnešní době odpovídalo několika miliardám, uvedl dražitel Andrew Aldridge. „Astor zpočátku nevěřil, že lodi hrozí nějaké vážné nebezpečí, ale později bylo zřejmé, že se potápí, a kapitán po půlnoci zahájil evakuaci, takže pomohl své ženě do záchranného člunu číslo čtyři,“ řekl Aldridge. Madeleine Astorová přežila. Tělo jejího 47letého manžela bylo nalezeno nedaleko místa, kde se Titanic potopil. Astorův syn Vincent hodinky odkázal synovi zaměstnance svého otce.

Doposud byly nejdražším vydraženým předmětem z Titaniku housle, na které se hrálo, když se loď potápěla. Prodány byly v roce 2013 za 1,1 milionu liber včetně zdanění a poplatků. Pouzdro na housle bylo v sobotu vydraženo ve stejné aukci jako kapesní hodinky za 360 tisíc liber včetně poplatků a daně.

Aldridge označil částky, za které se podařilo předměty z Titaniku vydražit, za „naprosto neuvěřitelné“. „Odrážejí nejen význam samotných artefaktů a jejich vzácnost, ale ukazují také trvalou přitažlivost a fascinaci příběhem Titaniku. O 112 let později stále mluvíme o lodi, cestujících a posádce,“ uvedl. „S příběhem Titaniku je to tak, že se fakticky jedná o náraz velké lodi do ledovce s tragickou ztrátou na životech, ale co je důležitější, je to 2200 příběhů… Každý muž, žena a dítě měli svůj příběh a pamětníci pak tyto příběhy vyprávějí dodnes," dodal.