"Šlo o jednu z nejhorších událostí, na kterých jsme se podíleli, naštěstí však vše dobře dopadlo," řekl pro televizi CBS Torstein Hagen, šéf společnosti Viking Ocean Cruises, která loď vlastní.

Záchranáři na lanech postupně vytahovali jednotlivé pasažéry do helikoptéry. Letecky se nakonec podařilo evakuovat přibližně 463 cestujících, přičemž 17 lidí muselo být hospitalizováno. Tři pacienti jsou podle médií ve vážném stavu. Je mezi nimi i prý devadesátiletý muž a jeho sedmdesátiletá manželka. Na palubě lodi byli zejména turisté z Británie a USA.

"Záchranná akce vrtulníkem docela děsivá," řekl serveru BBC Derek Browne z jižní Anglie, který na lodi cestoval se svou manželkou. Pět helikoptér, které létaly mezi lodí a pobřežím, dopravily do bezpečí nejprve seniory a nemocné.

Kolem půlnoci se podařilo restartovat tři ze čtyř motorů plavidla. Za pomoci remorkérů nakonec v neděli v 16:30 SEČ dorazila porouchaná loď i se zbytkem cestujících do norského přístavu v Molde. Přibližně zbylých 900 lidí tak muselo přetrpět noc na rozbouřeném moři.

My Mom and Dad are safe! They were one of the last helicopter runs from the ship. Mom said everyone is being wonderful to them in Norway and the ship staff was amazing. #vikingsky pic.twitter.com/YfxgxHPfPf