Zrůda, či oběť? Začalo to prostitucí na dvorku školy, skončilo vražděním klientů

K podvodu s cennými papíry se přiznal už v říjnu. Potvrdil tehdy, že zfalšoval smlouvy o distribuci filmů, aby přiměl investory financovat jeho vymyšlené projekty. Při pondělním soudu Horwitz vyjádřil lítost nad svými činy. „Udělal jsem při svém pokusu o proniknutí do filmového průmyslu neuvážená a špatná rozhodnutí. Omlouvám se za nesmírnou bolest a útrapy, které jsem lidem způsobil,“ prohlásil.

Jeho právník Anthony Pacheco také soud požádal, aby přihlédl k hercovu špatnému psychickému stavu. Žalobci Alexandr. B. Schwab a David H. Chao ovšem Horwitze nařkli z vypočítavosti a z předstírání neupřímné lítosti.

Actor Zachary Horwitz will serve 20 years in federal prison for running an elaborate $650 million Ponzi scheme centered around fake film distribution rights. https://t.co/rT5Z2LU5eK pic.twitter.com/WcByiN6SAM — CBS Los Angeles (@CBSLA) February 15, 2022

Soudce Mark C. Scarsi nakonec ani k lítosti, ani mentálnímu zdraví herce nepřihlédl. Nelíbilo se mu, že ani Horwitzovi právníci nedokázali vysvětlit jeho přehnané utrácení. Účty Horwitze odhalilo federální vyšetřování a Scarsi s výsledky nebyl spokojený.

Herec utrácel v přepočtu desítky milionů korun. Patnáct milionů dal na interiérové úpravy, třináct milionů na nový Mercedes Benz a Audi, sedm milionů na soukromý tryskáč s jachtou, tři miliony za párty v Los Angeles a další tři utratil v kasinu v Las Vegas a v klubech. Největší útratu měl ale na kreditní kartě, kde se číslo vyšplhalo až na 148 milionů korun. „To jsou všechno výdaje za těžce vydělané peníze jiných lidí,“ okomentoval výsledky vyšetřování soudce.

Okradení boháči i senioři

Zatímco někteří z obelhaných lidí byli bohatí nebo institucionální investoři, jiní byli obyčejní lidé, nebo důchodci, kteří tímto způsobem přišli o veškeré své úspory. „Cítili vinu, stud, stres, deprese, měli tendence k sebevraždě a ztratili důstojnost společně s vírou v lidskost,“ stálo v jejich memorandu.

U pondělního soudu promluvily tři oběti Horwitzova podvodu. Jednou z nich je dvaapadesátiletý Scott Cohen. Muž má dva šestileté syny a po investování do hercova falešného filmu musel vyhlásit bankrot. „Přežívám na potravinových lístcích, rodinných půjčkách, podpoře v nezaměstnanosti a jakékoliv práci, kterou najdu, zatímco bojuji s kombinací krádeže veškerých mých peněz a zavřením mého druhého podniku kvůli covidu. Nemám vůbec nic,“ sdělil soudu.

Během roku zavraždil sedm žen. Své odporné rituály detailně popsal novinářce

Druhou obětí je nejmenovaná osoba, která překonala rakovinu. Stejně jako Cohen má malý podnik a na investování do filmových projektů si musela vzít půjčku. „Za jeden měsíc utratil to, co mi trvalo vydělat patnáct let poctivé práce, a ještě jsem si k tomu musela půjčit,“ řekla. „Začala jsem svůj podnik s dědictvím, které mi zanechal otec. Trvalo mu šedesát let peníze nastřádat a teď jsou v okamžiku pryč v luxusních autech, letadlech a hodinkách obžalovaného,“ dodala a prosila soudce, aby herec dostal nejvyšší možný trest.

Podle informací deníku Los Angeles Times byla u soudu přítomna i hercova rodina. Při vyřknutí rozsudku se neubránila slzám, neboť soudce vyslyšel přání obětí a herec dostal nejvyšší trest. Tedy dvě dekády za mřížemi.

Sedm let podvodů

Podvody Horwitz odstartoval v roce 2014 a pokračoval v nich téměř sedm let. Peníze, které získal od nových investorů, dával dřívějším a sám na tom vydělával až 40 procent. Žalobci u soudu tvrdili, že tyto zisky použil na placení svých luxusních výdajů a ke koupi sídla v Beverlywoodu, které stálo v přepočtu 122 milionů korun. Když podvod praskl, dlužil lidem ještě necelých pět miliard.

První lidé, které Horwitz podvedl, byli jeho spolužáci z univerzity v Indianě. „Začal tím, že zradil důvěru svých vlastních přátel. Lidí, kteří by si nikdy nepředstavili, že by je a jejich rodiny bez mrknutí oka okrádal někdo, koho znali celé roky. Vzal jim jejich celoživotní úspory,“ uvedli žalobci.

Hollywoods ehemaliger Nachwuchsstar Zachary Horwitz alias Zach Avery ist wegen Finanzbetrugs zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. https://t.co/1rf8andFJv pic.twitter.com/jynvhKXAju — Gala (@gala) February 15, 2022

Namluvil jim, že si založil firmu 1inMM Capital a že skupuje práva na levné zahraniční filmy, které pak prodává velkým streamovacím platformám jako je Netflix nebo HBO. V říjnu se však přiznal, že nakonec nikdy žádná práva nekoupil a jen falšoval distributorské smlouvy, které předkládal investorům.

Kromě provádění Ponziho schématu nemá Horwitz žádné další potyčky se zákonem. „Lež, kterou léta udržoval, byla jádrem jeho identity. Byl profesionální zločinec. A naneštěstí pro své oběti byl ve své práci opravdu dobrý,“ sdělili v memorandu žalobci. Dodali, že škody způsobené obětem v tomto případě nelze přeceňovat.

Právníci herce ovšem tvrdili, že stát škody naopak přecenil. Podle nich by neměl Horwitz platit více než v přepočtu 1,2 miliardy korun. Také se snažili přesvědčit soudce, aby vzal v potaz mentální stav obžalovaného. „Náš klient není v dobré duševní kondici,“ sdělil Pacheco.

Večírky, nevěry, tajemství. Sestra Alžběty II. Margaret byla nešťastnou rebelkou

Horwitz se snažil Scarsiho prosit, aby mu dal nižší trest a mohl tím pádem být se svými syny, dokud jsou ještě děti. „Doufám, že budete soudit celého muže, nikoliv jen příšerná rozhodnutí, která ho sem dovedla,“ spílal soudci.

Soudce i žalobci se ovšem na muže dívali bez slitování. „Jeho podvod je až děsivě podobný stejnojmennému schématu Charlese Ponziho,“ uvedli. Ponziho schéma se rozpadlo v roce 1920 poté, co bývalý obchodník s ovocem a čistič nádobí už neměl dost peněz na to, aby splácel dluhy starším investorům. Dodali, že mnoha lidem Horwitz způsobil nezměřitelnou bolest a utrpení.