Homosexuálové do církve nepatří. Papež František volá po reformě

Lidé s homosexuálními sklony by neměli být přijati mezi katolické duchovní. Ti kněží, kteří se cítí být homosexuály, by měli řady církve opustit, místo aby žili dvojím životem. Ve své nejnovější knize to uvedl papež František. Církev by podle něj měla přijmout reformy, které zajistí detailnější výběr budoucích kněží.

Svatý otec sice v minulosti opakovaně hovořil o tom, že by církev měla zavést daleko přísnější kritéria pro výběr kněžích, až doposud však nebyl konkrétní. Kromě homosexuálů by podle něj měly církevní řády opustit ti kněží, kteří nejsou schopni dodržet slib celibátu. ČTĚTE TAKÉ: Církev bojuje se skandály. Papež František: Kněz zneužívající děti je zrůdnost Komentáře papeže se objevily v knize nazvané „The Strength of Vocation“, kterou tvoří obsáhlý rozhovor mezi Františkem a španělským knězem Fernandem Pardem. Dvojice duchovních v publikaci hovoří o výzvách, které moderní doba před kněze a jeptišky staví. Pro homosexualitu není v církvi místo František v knize uvedl, že homosexualita v církvi je něco, co ho nesmírně trápí. „Otázka homosexuality je velice závažné téma,“ uvedl papež a dodal, že ti, kterým je svěřen výběr budoucích kněží, si před jejich vysvěcením musí být jistí, že jsou kandidáti „lidsky a emočně vyspělí“. To samé se podle Františka týká i žen, které chtějí vstoupit do ženských náboženských společenství a stát se jeptiškami. V katolické církvi totiž kněží, jeptišky i řeholníci musí složit slib celibátu. ČTĚTE TAKÉ: Reformátor i odpůrce antikoncepce. Papež František svatořečil Pavla VI. Podle církevního učení sice nejsou homosexuální tendence samy o sobě hříchem, homosexuální aktivity však ano. V životě církevních představitelů podle Františka „není pro něco takového místo“. „Z tohoto důvodu církev žádá, aby lidé s podobnými sklony nebyli přijímáni,“ dodal. Zavírání očí Problém podle papeže tvoří i stávající duchovní, kteří v sobě homosexuální sklony skrývají. „Je lepší, aby kněžství opustili, než aby museli žít dvojí život,“ uvedl svatý otec, který vyzval všechny představitele církve, aby dodržovali celibát a vyhnuli se riziku skandálů. Rozhovor mezi dvěma duchovními proběhl v polovině srpna letošního roku, pouhé dva týdny předtím, než arcibiskup Carlo Maria Vigano vyvolal obrovský skandál když prohlásil, že ve Vatikánu působí „síť homosexuálů“, jejíž členové si vzájemně pomáhají v kariérním postupu. Papeže Františka obvinil z ignorování veškerých podezření ze sexuálního zneužívání ministrantů, kterého se měl dopustit bývalý americký kardinál Theodore McCarrick. Ten se v červenci letošního roku stal prvním kardinálem, který za posledních sto let rezignoval. ČTĚTE TAKÉ: Lékař jako nájemný zabiják. Papež František přirovnal potrat k objednání vraždy Vyšetřování americké církve totiž prokázalo, že obvinění ze zneužití 16letého chlapce před téměř 50 lety byla založená na pravdě. McCarrick uvedl, že si na událost nevzpomíná. Odmítl však komentovat obvinění ze zneužívání ministrantů, ke kterým mělo docházet před řadou desetiletí. Život mu zachránila jeptiška František se ve své nové knize nezabývá jen problematikou sexuální orientace duchovních. Vypráví zde i několik příběhů z vlastního života, včetně historky z 50. let minulého století, kdy mu pohotová jeptiška zachránila život. Svatý otec se tehdy teprve učil na kněze, když náhle onemocněl. Lékař v semináři usoudil, že jde o obyčejnou chřipku, Františkův stav se však zhoršoval, a nakonec musel být „na pokraji smrti“ převezen do nemocnice. Tamní lékař správně odhalil, že Jorge Mario Bergoglio trpí pneumonií a nařídil personálu, aby mu podávali dva druhy antibiotik. „Jakmile odešel, řekla sestra Cornelia Caraglio ostatním, aby zdvojnásobili dávky,“ píše ve své knize a dodává, že pouze díky zásahu „moudré“ jeptišky přežil. ČTĚTE TAKÉ: Duchovní zneužili v Německu tisíce nezletilých, tvrdí studie. Papež svolá summit

Autor: Lukáš Rott