Před rokem a půl byl v čínské zvláštní administrativní oblasti přijat kontroverzní bezpečnostní zákon, který rázně ukončil dlouhotrvající masové prodemokratické protesty. Mnoho aktivistů za občanská práva, vůdců protestů a politiků skončilo ve vězení. Jiní uprchli do zahraničí, aby unikli pronásledování ze strany úřadů.

Šíří se extrémně rychle. Omikron už je v 89 zemích světa, varují vědci z WHO

Údaje o účasti zveřejňované úřady podle agentury Reuters ukazují, že zájem o hlasování je nižší než při posledních parlamentních volbách v roce 2016. Po pěti hodinách, které uplynuly od otevření volebních středisek, odevzdalo hlas jen 14,3 procenta oprávněných voličů. Před pěti lety jich ve stejné časovém úseku odvolilo 18,9 procenta, přičemž celková účast dosáhla 58 procent.

Zatím nejnižší volební účast od návratu pod správu Číny byla v Hongkongu v roce 2000. Hlas tehdy odevzdalo 43,6 procenta voličů.

Policie v ulicích

Hongkongská vůdkyně Carrie Lamová po odevzdání hlasu otázky týkající se možného malého zájmu voličů odbyla slovy, že ohledně účasti "nemá žádné zvláštní očekávání". „Řekla bych, že vláda nestanovila žádný cíl pro volební účast ani pro tyto volby, ani pro předchozí volby, protože existuje kombinace faktorů, které ovlivní míru volební účasti v jakýchkoli volbách," uvedla.

Ve městě platí přísná bezpečnostní opatření, podle Reuters je nasazeno zhruba 10 tisíc policistů. V předvolebním období bylo zatčeno přes deset lidí za údajné podněcování k odevzdání prázdných hlasovacích lístků. Podněcování k neúčasti na volbách nebo k odevzdání neplatného hlasu je v Hongkongu trestné.

Chtěli si přivydělat, do dolu šli tajně i s rodinami. Čekala na ně děsivá smrt

Legislativní rada, jak se hongkongský parlament nazývá, nebyla ani v minulosti volena zcela svobodně. Nedělní volby však podléhají ještě větším omezením než dříve: podle nových pravidel mohli poprvé kandidovat pouze „vlastenci". Parlament se rozšíří ze 70 na 90 křesel, ale místo 35 přímo volených křesel jich nyní bude pouze 20. Většina mandátů je naopak vyhrazena zástupcům zájmových skupin loajálních Pekingu.

Vláda se podle Reuters snaží zajistit, aby k urnám přišel co nejvyšší počet voličů, kteří by volebnímu výsledku dodali na legitimitě. Například dopravci dnes nabízejí jízdné zdarma. Slabá účast by mohla být chápána jako forma protestu proti hlasování bez účasti opozice.

Od 1. července 1997 patří bývalá britská kolonie opět Číně. Ta se zavázala, že ji bude spravovat podle zásady „jedna země, dva systémy". Přislíbila také, že po dobu 50 let až do roku 2047 budou obyvatelé Hongkongu moci užívat „vysokého stupně autonomie" a řady politických svobod. Od přijetí zákona o bezpečnosti však mnozí hovoří pouze o "jedné zemi a jednom systému".

Volební místnosti budou otevřeny do 15:30 hodin SEČ (22:30 hodin místního času).