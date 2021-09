Zároveň je třeba dodat, že případy „tajemných horeček“ jsou v Indii hlášeny každý druhý rok vždy po monzunových deštích. „Po skončení monzunů je v regionu mnoho horečnatých nemocí. Mělo by se to systematicky sledovat. Jejich vývoj a šíření,“ řekl pro BBC virolog V Ravi z Národního institutu duševního zdraví a neurovědy v Dillí. Úřady mezitím nařídily zvýšení počtu dostupných lůžek v nemocnicích a uzavřely několik škol v postižených oblastech.

„Indická vláda hypotézu o nové formě horečky dengue důrazně popírá,“ uvedl The Indian Express . Ovšem zdravotní péče ve venkovských oblastech a chudinských městských částech není v Indii optimální. Jen ve státě Uttarpradéš žije více než 200 milionů lidí se špatným přístupem k hygieně, vysokou mírou podvýživy dětí a nerovným přístupem k základní zdravotní péči.

A to je také důvod, proč někteří lékaři mají podezření, že záhadná nemoc je ve skutečnosti novým druhem této nebezpečné horečky. Dengue je virovou infekcí, kterou přenášejí komáři především v jihovýchodní Asii. Má několik forem, většina z nich není fatálních. Ovšem z lidí infikovaných její nejzávažnější variantou umírá celá čtvrtina. Neexistuje na ní léky ani vakcína. U lehkých forem často stačí ale jen dostatečně pít, u středně vážných průběhů zabírají krevní transfúze. Celkem má tato nemoc ročně kolem 20 tisíc obětí.

Epidemie horečnaté a zatím neidentifikované nemoci se šíří nejlidnatějším indickým svazovým státem Uttarpradéš. „Během posledního týdne zde zemřely desítky lidí, především dětí,“ uvedl deník The Indian Express. Poprvé se nemoc podle indických zdravotnických úřadů objevila v druhé polovině srpna. Od té doby zemřelo přes 700 lidí. Ve městě Firozabad mělo za posledních sedm dnů zemřít 40 dětí. Většině z nich bylo mezi čtyřmi až 15 lety.

