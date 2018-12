Hořící auta a rozbité výlohy obchodů. V Paříži protestovalo 136 tisíc lidí

Vandalové zapálili na několika místech hlavního města automobily, rozbili výlohu kavárny na Champs-Élysées nebo okna nedaleké banky. Policie rozehnala na některých místech dav pomocí slzného plynu či vodních děl. Do ulic vyjely také oddíly jízdní policie.

Ve městě byla ochromená doprava, nefungovalo několik linek metra. Po celou sobotu byly také uzavřené památky, které představují symbol Francie. Návštěvníci se nedostali na Eiffelovu věž, zavřený byl Vítězný oblouk, věže katedrály Notre-Dame či muzeum Louvre. Dnes jsou však opět plně v provozu.

Prezident Emanuel Macron se k celé události částečně vyjádřil na sociální síti twitter. Poděkoval zmobilizovaným bezpečnostním složkám za odvahu a profesionalitu. Nyní je však prezident opět pod tlakem, aby pobouřené Francouze po další vlně protestů uklidnil.

Demonstrovalo se také v dalších francouzských městech. Napjatá situace byla hlavně v Marseille, kde také hořela auta. Násilí policisté použili také proti demonstrujícím v Nantes či Lyonu. Zraněné hlásí i jihofrancouzské město Bordeaux, kde protestující házeli na policisty zápalné láhve.

This is what the Europeans are doing to Paris tonight.

Where are those who believe that violent protests are the exclusive domain of African ancestry?

