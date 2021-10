S horolezci bylo v kontaktu české velvyslanectví v pákistánské metropoli Islámábádu. Ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že postupuje podle zákona o zahraniční službě. Stát podle tohoto zákona poskytuje pomoc občanovi, který se v zahraničí ocitl v nouzi v důsledku mimořádné události, jako je například závažné onemocnění, hospitalizace, úraz, havárie či ztráta dokladů, pokud o to požádá a není schopen řešit svou situaci vlastními silami. Za stav nouze nelze podle mluvčí ministerstva Mariany Wernerové považovat, když někdo přicestuje do zahraničí bez dostatečných finančních prostředků na cestu a pobyt.

Vrtulník pákistánské armády 15. září 2021 ráno převezl do bezpečí české horolezce Jakuba Vlčka a Petra Macka, kteří s kolegou z Pákistánu nedokázali dokončit sestup z hory Rakapoši | Foto: ČTK

Do České republiky se vracejí dva horolezci, kteří před měsícem uvázli na hoře Rakapoši v Pákistánu. Na twitteru to oznámil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), návratu podle něj předcházelo obtížné vyjednávání. Horolezce v Pákistánu zadržovaly místní úřady kvůli nezaplacené záchraně.

