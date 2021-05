Čeští horolezci Marek Holeček a Radoslav Groh více než 7100 metrů vysoký vrch Baruntse dosáhli bez problémů. Cesta zpět se pro ně ale nečekaně zkomplikovala. V úterý je totiž pod vrcholem zastihla sněhová vánice. Nyní promrzlí a hladoví musí čekat, až se počasí umoudří. Sestup do základního tábora bude možný až poté.

Holeček a Groh nyní na vlastní kůži zažívají to, čemu se říká bílá tma. „Těžko se to vysvětluje, ale nevidíte na krok před sebe, je to podobné jako ve vodě, když ztratíte ve tmě pojem o tom, zda plavete ke dnu, nebo k hladině," uvedla pro server lidovky.cz partnerka Marka Holečka Klára Janíková.

Zprávy o sobě oba muži posílají přes satelitní telefon. Dosud se Janíkové hlásili jednou denně. Nikdo ale neumí odhadnout, jak dlouho jim vydrží baterie. Podle Janíkové horolezcům dochází jídlo, pocitová teplota je kolem minus čtyřicet stupňů. Jejich věci jsou navíc promočené.

Čekání na sobotu

Informace, které oba muži přes satelitní telefon poskytli, si jejich příznivci přečtou na facebookové stránce Marek Holeček. Zatím poslední je ze čtvrtka. „Stav je neměnný, jsme uvěznění v 7 tisících a nemůžeme se hnout. Stále sněží, fouká a není vidět na krok. Čekáme na zázrak, který snad dorazí v sobotu," napsal přes satelitní telefon Holeček.

Právě v sobotu by se počasí v oblasti mělo zlepšit a horolezcům umožnit sestup do základního tábora.

„Jsme uvězněni počasím. Další bivak na hřebenu Barušky v 6900 m. Padá sníh, funí a není nic vidět. Stačily by nám 3 hodiny viditelnosti a byli bychom dole. Zkusíme dát pokus i v noci, ale zatím čekáme. Sněžit má až do soboty. Budu posílat aktuální zprávy dokud vydrží baterie satelitního telefonu," napsal Holeček ve středu.