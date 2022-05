Video bylo pravděpodobně natočeno z nedaleké budovy. „V domově s pečovatelskou službou musí panovat slušný chaos. Poslali živého člověka pohřebním vozem a tvrdili, že je mrtvý. Podle zaměstnanců pohřebního ústavu se ale stále hýbe. Je to opravdu nezodpovědné,“ okomentoval záběry autor.

Incident neunikl pozornosti uživatelů sociální sítě Weibo, což je platforma v mnohém připomínající Twitter. Část z diskutujících se přitom podivovala nad skutečností, že k něčemu podobnému došlo právě v Šanghaji, která byla dlouho považována za nejpokrokovější a nejmodernější čínské město. „Problémy Šanghaje se naplno projevily,“ stálo v jednom z nejpopulárnějších příspěvků. „Mělo by se to považovat za pokus o vraždu,“ upozornil jiný.

Mnozí uživatelé si také kladli hypotetickou otázku, co by se s mužem stalo, kdyby si nikdo nevšiml, že je stále naživu. Není totiž vyloučeno, že mohl být zaživa pohřben, či dokonce zpopelněn. „Vládě je to jedno… Co se to v Šanghaji děje?“ napsal jeden z diskutujících.

A senior citizen was mistaken for dead by staff at an elderly care centre and sent to the morgue. He has since been taken back to the hospital and is in stable condition. pic.twitter.com/djNSgz77LV — South China Morning Post (@SCMPNews) May 3, 2022

Identita pacienta zatím není známa. Úřady však uvedly, že starší muž byl převezen do nemocnice a nyní je ve stabilizovaném stavu. Kvůli incidentu byli propuštěni čtyři úředníci, a to včetně ředitele pečovatelského domu. Lékař, který byl do případu zapleten, přišel o licenci a je dále vyšetřován, informoval čínský státní deník Global Times.

Drastická covidová opatření

Šokující záběry se objevily v okamžiku, kdy život v nejlidnatějším čínském městě již šestým týden výrazně omezují velmi přísné restrikce. Metropole, v níž žije téměř 25 milionů obyvatel, se tak snaží zamezit opětovnému šíření covidu-19. Nákaza totiž v Číně znovu nabírá na síle a současná vlna je od začátku roku 2020, kdy pandemie vypukla, vůbec nejsilnější.

Tvrdá uzávěra způsobila v Šanghaji logistický chaos, kdy neměli mnozí obyvatelé přístup ani k základnímu zboží, jako je voda či potraviny. Ačkoli vedení města na konci dubna uvedlo, že restrikce v některých oblastech budou zmírněny, pro více než osm milionů obyvatel stále platí zákaz opouštět své domovy – a to z jakéhokoli důvodu, upozorňuje server americké televize CNN.

Epidemie mezitím nabrala na síle i v 22milionovém hlavním městě. To se s ní ale hodlá vypořádat jinak než Šanghaj. Peking dal před „nelidskými“ opatřeními přednost obří zdravotnické akci. Od úterý do čtvrtka by tak na covid-19 mělo být povinně otestováno přibližně 15 milionů lidí.