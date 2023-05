Lidé, kteří by si chtěli zblízka prohlédnout měsíční krátery, ale nedoufají, že se kdy vypraví do vesmíru, nyní dostanou jedinečnou šanci. V Dubaji ve Spojených arabských emirátech totiž v příštích letech vznikne unikátní hotel, jehož vzhled bude kopírovat povrch přirozené družice Země.

Panorama Dubaje. V příštích letech ve městě vznikne hotel ve tvaru Měsíce | Foto: Wikimedia Commons, Francisco Anzola, CC BY 2.0

Málokteré město na světě nabízí tolik unikátních a extravagantních staveb jako Dubaj - turisté zde najdou nejvyšší mrakodrap světa, největší vyhlídkové kolo či nejhlubší bazén. A s budováním dechberoucích budov nekončí.

V příštích letech zde totiž vznikne hotel ve tvaru Měsíce, jehož zevnějšek bude přesnou kopií skutečného měsíčního povrchu. Jak naznačují vizualizace, po dostavbě hotelu se bude zdát, jakoby Měsíc dosedl na jeden z dubajských ostrovů.

Společnost Moon World Resorts, která hotel ve tvaru přirozené družice Země navrhla, slibuje, že stavba bude vypadat opravdu hodnověrně. „Bude představovat rekonstrukci Měsíce, povrch bude doplněn realisticky vypadajícími krátery a texturou,“ zmínila CNN.

Procházka po Měsíci

Uvnitř pak pozemský Měsíc nabídne veškeré vymoženosti luxusního hotelu. „Bude to velmi luxusní a současný resort s množstvím součástí, které každý zná - konferenčním centrem, restauracemi, wellness,“ uvedl pro CNN ředitel společnosti Moon World Resorts Michael R. Henderson.

Vše ovšem bude v „měsíčním stylu“. „Interiéry budou připomínat vesmírné lodě a nabídka atrakcí bude rovněž tematická,“ popsala CNN.

Zdroj: Youtube

Hlavním lákadlem má být něco, co zatím zažila jen hrstka vyvolených pozemšťanů. Zájemci si totiž vyzkouší chůzi po Měsíci. „Návštěvníkům dáme možnost procházet se po povrchu, při kterém se budou cítit, jakoby kráčeli po tom měsíčním,“ slíbil Henderson.

Společnost touží postavit hotely ve tvaru Měsíce už dvacet let, přičemž do budoucna počítá s tím, že se objeví v několika světových metropolích. S největší pravděpodobností ten úplně první vznikne za pár let v Dubaji, jelikož město podle dostupných informací už vydalo stavební povolení.

Nová dubajská ikona

Přesné datum vzniku a otevření dubajského hotelu ve tvaru Měsíce zatím není známé. „Mohlo by se to ale stihnout do pěti let,“ uvedl list The Guardian. Server Luxury Launches doplnil, že otevření se plánuje 48 měsíců po zahájení stavebních prací.

Zatím to vypadá, že měsíční koule bude mít v průměru dvě stě metrů, což znamená, že bude měřit na výšku dvojnásobek londýnského Big Benu. „Nabízet bude tisíce pokojů a tři sta rezidenčních apartmánů,“ přiblížil The Guardian.

Henderson odhadl, že ročně do resortu zavítá deset milionů hostů. „Počet návštěvníků Dubaje se díky jeho stavbě zdvojnásobí,“ plánuje zástupce společnosti Moon World Resorts.

Měsíční hotel není jedinou stavbou, která by měla v příštích letech pozměnit dubajské panorama. Jak už Deník psal, nedávno vznikly vizualizace unikátní kruhové stavby. Obří prstencová struktura, která rovněž nabídne mimo jiné hotel, se má tyčit do výšky půl kilometru a obklopit nejvyšší mrakodrap světa Burdž Chalífa.