Děti z obou stran zdi se zde mohou sejít, aby si společně hrály, mimo jiné díky houpačkám, které byly umístěny přímo skrz ocelový plot, oddělující obě země.

"Mezi obyvateli Mexika a Spojených států panují dobré vztahy. Použitím houpačky dáváme najevo, že jsme si rovni a že si spolu můžeme hrát a bavit se, ale také to, že zeď naše vztahy narušuje. Houpačka ukazuje, že co se stane na jednom místě, má dopad na tom druhém. Protože to je princip houpačky, přesně tohle," uvedl Rael v jednom ze svých tweetů, který získal desítky tisíc "lajků".

Záběry houpačky se začaly na Twitteru rychle sdílet, vesměs s pozitivními ohlasy.

Artists installed seesaws at the border wall so that kids in the U.S. and Mexico could play together. It was designed by architect Ronald Rael. ⁣

Beautiful reminder that we are connected: what happens on one side impacts the other.

