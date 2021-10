Zatímco diváky zaujalo v úspěšném seriálu Hra na oliheň brutální znázornění ekonomické nerovnosti v Koreji, se kterou se mnozí ztotožňovali, Severní Korea tuto tématiku využila pro své účely.

Severokorejská propagandistická webová stránka minulý týden zveřejnila článek, ve kterém uvádí, že Jižní Korea je „zamořená pravidly přežití těch nejsilnějších, korupcí a nemravností.“ Tvrdí, že seriál je důkazem příšerné kompetitivní reality jejich souseda.

V sérii soutěží 456 lidí v nemilosrdných dětských hrách, kde prohra znamená smrt. Vítěz si ovšem odnese přes osm set milionů korun. Jednou z hlavních postav je také mladá žena, která utekla ze Severní Koreje.

Celá show pracuje s problematikou financí, dluhů a ekonomické nerovnosti, s čímž se ztotožňují nejen Korejci, ale lidé po celém světě. Podle autora a režiséra Hwang Dong-hyuka bylo hluboce rezonující téma klíčem k úspěchu.

Hwang toužil napsat příběh, který by byl alegorií nebo bajkou na moderní kapitalistickou společnost. „Plánoval jsem vytvořit něco, co ukazuje extrémní konkurenci, něco jako extrémní soutěž o život. K jeho ztvárnění jsem ale chtěl použít postavy, které jsme už všichni v životě potkali,“ řekl. Díky jednoduchosti dětských her se pak mohli diváci soustředit právě na tyto známé tváře.

Netflix potvrdil, že se Hra na oliheň stala jejich nejsledovanějším seriálem. “Squid Game oficiálně dosáhlo 111 milionů fanoušků – tím se stala naší nejsledovanější sérií!” napsali na svém twitteru. První místo doposud držel seriál Bridgerton s osmdesáti miliony shlédnutí.

Válečný konflikt

Severní a Jižní Korea spolu v dodnes zůstaly ve válečném konfliktu i po konci Korejské války roku 1953. Ta sice skončila příměřím, ale nikdy nedošlo k podepsání mírové smlouvy.

Rozpor ohledně kultury mezi těmito sousedy ale není nový. Vlivy ze zahraničí v Severní Koreji vidí jako hrozbu jejich diktátorskému režimu a vůdce Kim Čong-un v lidech vytváří nepřátelství proti všemu cizímu. Od módy až po hudbu a tanec.

Státní zpravodajská služba Severní Koreje KCNA informovala, že podle nového prosincového zákona může člověk přistižený při sledování obsahu jihokorejského zábavního průmyslu jít až na patnáct let do pracovního tábora. Pro ty, které chytí při distribuování tohoto obsahu, je trest ještě vyšší. Hrozí jim poprava.

V červnu Kim Čong-un označil zábavní průmysl Jižní Koreji jako „zákeřnou rakovinu.“ The New York Times sdělil, že obvinil K-pop (korejský pop) z morálního ničení „účesů, mluvy a chování,“ severních Korejců.

Severní Korea už dlouho kritizuje kapitalistický systém jejich sousedů, do protikladu klade sebe sama jako dokonalý příklad egalitářské společnosti.

Život v KLDR? Chudoba a nedostatek jídla

Život v Severní Koreji je ovšem vyznačován všudypřítomnou chudobou a nedostatkem jídla. Mezi zoufalstvím se pak objevují malé ostrůvky bohatství, které patří mocným.

Život v totalitním režimu pod vedením neomylného vůdce vede mnohé k útěku přes hranice. V naději na nový a lepší život riskují při přechodu hranic nejen své životy, ale i zbytku rodiny, kterou nechávají za sebou.

Ačkoliv Hra na oliheň se stala nejoblíbenějším zdrojem pro zábavné memy a halloweenské kostýmy, neobešla se popularita seriálu bez nepříjemností.

Příkladem může být jihokorejská žena, kterou zaplavily tisíce telefonátů a zpráv od lidí, kteří volali na číslo z vizitky, kterou ukázali v seriálu. „Bez přestání mi někdo volal, 24/7. Došlo to tak daleko, že mi to narušovalo každodenní život,“ řekla.

Autoři snímku ženě navrhli, že číslo odkoupí. Nabídku ale odmítla, protože ho má spojené se svým podnikáním.

Mezi další nepříjemnosti se může zařadit také nutnost ujišťovat řidiče na britských silnicích, že značky o opravách na dálnici je jen dopravní značení a není nijak spojeno se surovou hrou.