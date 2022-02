Populární kratochvíle má ale od tohoto týdne nového majitele - list The New York Times. Hráči se každopádně nemusí bát, že by s akvizicí o hru přišli. „Bude zadarmo pro stávající i nové hráče, jako doteď," uvádí list The New York Times.

Legendární Zelda i božský Kratos. Podívejte se na nejočekávanější hry roku 2022

Princip hry Wordle je jednoduchý. Zapnout si ji může každý, ať už na počítači, mobilu či tabletu. Každý den se hádá nové anglické slovo, může jít o sloveso, podstatné nebo třeba i přídavné jméno. Sloveso má pět písmen a hráči mají na jeho uhodnutí šest pokusů. Pokud se u některého tipu zbarví políčka s písmeny zeleně, znamená to, že hráč právě uhodl správné písmeno hledaného slova.

Pokud žlutě, znamená to, že dané písmeno v cílovém slově je, ovšem na jiné pozici - tedy například není druhé v pořadí, ale čtvrté. Pokud písmena zůstávají šedivá, znamená to, že hráč je od uhodnutí vzdálený, jelikož daná písmena se ve slově nevyskytují. „Hra už si vysloužila miliony tweetů a její design se ocitl v množství internetových vtipů," konstatuje list The New York Times.

Vlna pobouření: Šaty jsou pryč, Disney obléklo Minnie Mouse do modrých kalhot

Wordle je skvělou příležitostí, jak si procvičit anglickou slovní zásobu, navíc hru nepřerušují reklamy a ani není nutná žádná registrace. Zájemci jednoduše zadají webovou adresu hry a mohou hádat. Tvůrce hry ji novému majiteli prodal za sedmicifernou sumu. Tato koupě vyvolala otázky, zda The New York Times přístup ke hře neztíží, jelikož aktuálně stále více webového obsahu list nabízí pouze na základě předchozí platby. Podle všeho ale Wordle nadále zůstane bezplatnou zábavou.

Mimochodem, vzhledem ke vzrůstající popularitě hry už vznikla i česká verze. Hru založenou na stejném principu si tak mohou zahrát i lidé, kteří anglicky neumí, ale navzdory tomu si chtějí procvičit mozkové závity. Hra se nachází na webu hadejslova.cz a oproti anglické verzi je těžší o česká písmena s diakritikou. Nová hádanka je zveřejňována vždy v šest hodin v podvečer.