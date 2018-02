Hradišťanka Tereza H. je už měsíc v pákistánském vězení

Dnes je to přesně měsíc, co byla v Pákistánu zadržena jednadvacetiletá Češka Tereza H.

Na mezinárodním letišti ve městě Láhaur zajistili rodačku z Uherského Hradiště 10. ledna celníci, kteří v jejím zavazadle našli devět kilogramů heroinu. V současné době čeká ve vazbě na konec vyšetřování a soudní proces, který bude rozhodovat o její vině, či nevině.

Kdo je Tereza H.

Narodila se před 21 lety v Uherském Hradišti, kde po základní škole studovala na Obchodní akademii v Uherském Hradišti a později navštěvovala i církevní Stojanovo gymnázium ve Velehradě. Později krátce pracovala v jedné z hradišťských firem, následně už vedly její kroky do zahraničí, kde se údajně měla živit jako luxusní společnice. Ona sama tvrdila, že peníze dostávala za fotomodeling.

Cesta ke drogám

K výjezdům do zahraničí ji měla přivést další dívka z Uherského Hradiště Simona H. Společně si užívaly luxusu, při divokých večírcích nechyběly ani drogy. Při této činnosti se mimo jiné seznámily s jistým Tárikem, Pákistáncem, který měl pašování organizovat.

Jak se dostala do Pakistánu

Při poslední návštěvě byla v Pákistánu na tříměsíční rodinné vízum, které bylo vydáno 15. listopadu a platnost mělo do 14. února. Při výsleších vyšlo najevo, že tam nebyla poprvé, Láhaur a nedaleké město Gujranwala již dříve třikrát navštívila. Má se za to, že i v předchozích případech pašovala drogy. Ona sama tvrdí, že věděla, že něco převáží, ale netušila, že jde o heroin.

Vývoj kauzy

Tereza H. byla po zatčení držena celníky v blízkosti letiště v pákistánském městě Láhaur. Podle letenky mířila přes Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech do Irska. Později byla převezena do láhaurské věznice Kot Lakhpat, kde by se měla nacházet dosud. Celníci se o Češku „přetahovali“ s dalšími dvěma orgány činnými v trestním řízení – protidrogovými silami a letištními bezpečnostními silami. Nakonec byl utvořen společný vyšetřovací tým (JIT). Na základě výpovědi Terezy H. bylo zadrženo několik mužů, kteří mají být napojeni na již zmiňovaného Tárika.

První spojení s Českem

Až po téměř dvou týdnech, přesně 23. ledna, se podařilo českým úřadům spojit s Terezou H. Ve věznici ji navštívil honorární konzul. Předal jí vzkazy od rodiny a vysvětlil situaci, v níž se nachází. O týden později měla možnost telefonicky mluvit se svým otcem. Přes televizní kamery vzkázala domů, ať na ni počkají a pokusí se jí pomoci.

Výhrůžky terorismem

Server Daily Pakistan uvedl, že obdržel e-mail, v němž osoba, která tvrdí, že je občanem České republiky jménem Nikolay Ivanov, vyhrožuje Pákistánu teroristickými útoky, pokud nebude Tereza H. do 48 hodin propuštěna. Odesílatel mailu byl později zadržen u Plzně a poslán soudem do vazby.

Aktuální situace

Tereze H. byla ve středu 7. února prodloužena vazba až do 15. února. Podle informací z konzulátu je stále v relativně dobrém zdravotním i psychickém stavu. Stěžovala si pouze na stravu. Požádala, aby jí byly doručeny nějaké věci, především potraviny a oblečení. Případ se stále vyšetřuje, takže termín soudu, který by měl rozhodovat o její vině, či nevině, zatím není znám. České úřady předpokládají, že by se soud mohl uskutečnit v polovině února.

Co Češce hrozí

Za delikty spojené s drogami se v Pákistánu běžně uděluje doživotí či dokonce trest smrti. U cizinců se k němu ale zpravidla nepřistupuje. Podle pákistánských médií v případech, že množství pašované drogy nepřekročí deset kilogramů, hrozí odsouzenému trest odnětí svobody až na 10 let. Tereze H. by mohlo pomoct, že spolupracuje s vyšetřovateli.

Může si trest odpykat v České republice?

Pokud bude Tereza H. odsouzena, bude velmi obtížné ji dostat zpět do vlasti. Česko totiž nemá s Pákistánem sjednánu žádnou mezinárodní smlouvu, na jejímž základě by mohla požádat o předání k výkonu trestu z Pákistánu na území ČR.