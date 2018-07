Hrdinové Thajska. Svět oslavuje záchranáře a lékaře, chlapci jsou v dobrém stavu

V úterý se po sedmnácti dnech v kamenném vězení Tham Luang dostali na svobodu také poslední členové thajského chlapeckého fotbalového týmu. Dvanácti hochům a jejich trenérovi pomáhal tým záchranářů, v němž bylo několik stovek členů. Někteří byli nicméně vidět více než ostatní. Přečtěte si, kdo jsou nejnovější hrdinové Thajska.

Poslední ze třinácti "vězňů" se dostal na svobodu v úterý krátce před čtrnáctou hodinou. Osvobození byli ihned převezeni do nemocnice, kde je čeká kromě série vyšetření také preventivní sedmidenní karanténa. Několik záchranářů v jeskyni zůstalo ještě chvíli poté, co byl fotbalový tým zachráněn. I oni však kamenné prostory opustili v nejkratším možném čase.

"Od samotného začátku jsme měli jen malou naději, že mohou být stále naživu, ale prostě jsme museli pokračovat," velitel záchranné akce Arpakorn Yuukongkaew.

Co se právě záchranářů týče, britská televize BBC prozradila dvanáct jmen, která jsou v souvislosti se záchranou, již sledoval celý svět, spojena nejvíce. Kdo mezi ně patří?



John Volanthen a Richard Stanton

Právě Volanthenův hlas byl první, který uvězněná třináctka lidí po devíti dnech uslyšela. Britský potápěč byl, spolu se Stantonem a expertem na jeskyně Robertem Harperem, povolán thajskými úřady, přičemž na místo všichni dorazili tři dny poté, co chlapci začali být pohřešováni.

Volanthen je původní profesí IT poradce, Stanton zase bývalý hasič. Oba patří k týmu, který se v jižním a středním Walesu zaměřuje na záchranu lidí v jeskyních.



Richard Harris

Lékař, jenž se vzdal vlastní dovolené, aby mohl záchrannému týmu asistovat při celé misi. On byl tím, kdo zachráněné chlapce vyšetřoval, on byl tím, kdo spolu s potápěči pronikl až k místu, kde se děti a jejich trenér třásli zimou. Chvíli poté, co vyšel na svobodu poslední z nich, se dozvěděl, že mu zemřel otec.

Australian doctor Richard Harris was the last member of the rescue team to leave #ThamLuang cave. Sadly, we've just learned that his father died shortly after the last of the 13 soccer team members were freed

Pro Harrise nebylo potápění v Thajsku žádnou novinkou, již dříve také prozkoumával jeskyně i na Novém Zélandu, v Austrálii či na Vánočním ostrově. V roce 2011 navíc při jedné z misí v Jižní Africe zachránil život svému kamarádovi, jemuž pod vodou došel kyslík.

Navy Seals

Speciální jednotka, jež spadá pod thajské námořnictvo. Do povědomí všech, kteří celou akci sledovali, vstoupili hlavně lékař Pak Loharnsoon a tři potápěči. Všichni se totiž nabídli, že po dobu operace s chlapci v jeskyni zůstanou a poskytnou jim veškerou potřebnou pomoc. Zmíněné kvarteto v úterý vyšlo z komplexu jako úplně poslední.



Saman Gunan

Potápěč, který za svůj podíl na záchranné akci bohužel zaplatil životem. V osmatřiceti letech již v námořnictvu nepůsobil, nabídl se nicméně jako dobrovolník. Po cestě k chlapcům ztratil vědomí – a ačkoli se mu jeho parťák snažil pomoci, v oblasti, kde celá skupina pobývala, už pak vyplaval pouze s jeho mrtvým tělem.

„Lidí jej považují, kvůli tomu, kdo byl, za hrdinu. Rád pomáhal druhým a dělal dobročinnou práci,“ uvedla pro BBC jeho manželka.



Adm Arphakorn, vedoucí námořních sil, dodal, že „nedovolí, aby byla oběť jejich přítele jen zbytečnou ztrátou“.



Ben Reymenants

Podnikatel, který vlastní obchod s potápěčskými potřebami, byl jedním z prvních, kdo se k chlapcům dostal. BBC uvádí, že byl údajně také členem skupiny, která hochy „objevila“.

Claus Rasmussen

Dán, jenž už roky žije v Thajsku a pracuje pro potápěčskou školu, pomáhal při operaci hlavně svými zkušenostmi. Má za sebou totiž mnoho hodin potápění napříč celou Asií.

Mikko Paasi

Finský záchranář, jenž provozuje na jednom z přilehlých ostrovů vlastní potápěčské centrum, se obvykle specializuje na prozkoumávaní vraků starých plavidel, i tak ale s pomoci na misi Tham Luang neváhal. Jeho žena mu údajně koupila letenku na letiště poblíž jeskyně v den, kdy měli oslavit osmé výročí svatby.



Ivan Karadzic

Dánský potápěč, který je spoluvlastníkem Paasiho centra. BBC pověděl, jaký strach ho ovládl, když z dálky uviděl prvního chlapce. „Je to kluk, anebo oběť neštěstí?“ říkal si prý. Když viděl, že jsou všichni zdraví, hrozně se mu ulevilo.

Na Facebooku vyjádřil úctu také mrtvému Gunanovi: „Odpočívej v pokoji. Jsi hrdina a nikdy tvou oběť nezapomeneme.“

Erik Brown

Kanaďan, který pochází z Vancouveru a živí se jako technický potápěč. S náplní své práce začal zhruba před deseti lety a dnes vlastní potápěčskou školu Team Blue Immersion, která má své sídlo v Egyptě. V jeskyni strávil zhruba 63 hodin a během devíti dnů se potopil celkem sedmkrát.

Chlapci zhubli až dva kilogramy

Zachránění chlapci i jejich trenér, kteří ve většině případů v jeskyni zhubli až dva kilogramy, jsou v současnosti v nemocnici. Žádné vážnější zdravotní problémy se nevyskytly, nízkou tělesnou teplotu i nachlazení se lékařům podařilo rychle dostat pod kontrolu. Všichni byli naočkováni mimo jiné proti vzteklině a v současnosti probíhají testy, které mají potvrdit, že nikdo nebyl vystaven žádné nebezpečné bakterii.



Fotbalový tým "Divočáků" mimochodem dostal pozvánku na finále MS v Rusku, kvůli karanténě, jež bude trvat minimálně týden, se jí však bohužel musí vzdát. Vynahradí si to nicméně v budoucnu – s podobnou nabídkou totiž přispěchal slavný anglický celek Manchester United. Portugalská Benfica Lisabon pak malým talentům nabídla, že si mohou týden zatrénovat v její mládežnické akademii.