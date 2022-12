Odvážný zásah místního

Portál CNN píše, že před incidentem si chlapec, jehož jméno je dle ugandské policie Iga Paul, hrál v buňce Rwenjubu u jezera Katwe, kde bydlí. Najednou se ale ocitl v hroší tlamě. „Záchrana se povedla díky statečnému činu jistého Chrisepase Bagonzy, který byl poblíž. Poté, co na zvíře naházel kamení, hroch jako zázrakem oběť vypustil z tlamy,“ uvedl v prohlášení mluvčí ugandské policie.

Chlapce poté převezli se zraněním ruky na kliniku. Lékaři dítě rovněž zaočkovali proti vzteklině. Nyní už je hoch zcela v pořádku a vrátil se domů k rodičům.

Šest tisíc hrochů

Podle úřadů chlapec žije zhruba 800 metrů od jezera, kde se podle odhadů společnosti Wildlife Conservation Society stále potuluje asi šest tisíc hrochů. „Jde o první podobný incident, kdy hroch zabloudil z jezera a napadl malé dítě,“ citoval portál People policejní mluvčí.

Muže na Floridě napadl aligátor. Děsivý útok zachytil letící dron

Lidé žijící na tamním území by přesto měli zůstat ostražití a upozornit strážce parku, pokud by spatřili zvířata, která se zatoulala do jejich čtvrtí. „Přestože se hrocha podařilo vyplašit a zahnat zpět do jezera, všichni obyvatelé žijící v blízkosti zvířecích rezervací a biotopů by si měli uvědomit, že divoká zvířata jsou velmi nebezpečná,“ varovali policisté v prohlášení.

A dodali, že divoká zvířata instinktivně vnímají člověka jako hrozbu. Jakákoliv interakci s nimi tak může vyvolat agresivní chování.

Nebezpečnější než lvi

Hroši jsou známí jako jedni z nejnebezpečnějších zvířat na planetě. Svými silnými čelistmi jsou schopni přelomit kánoi. Po slonech a bílých nosorožcích jsou třetími největšími žijícími savci na Zemi, přičemž váží mezi 1,4 až pěti tunami.

Austrálie řeší záhadu. Desítky lidí mají po snězení baby špenátu halucinace

Jejich tlamy se mohou otevřít až do úhlu 150 stupňů, a vyznačují se ostrými řezáky. National Geographic doplňuje, že hroši v Africe zabijí ročně kolem 500 lidí, což znamená, že způsobují dvakrát více úmrtí lidí než lvi. Jsou agresivní, teritoriální a mají ve zvyku narážet na lodě a převracet je. Útočí kousáním, dupáním a svého protivníka drží pod vodou tak dlouho, dokud se neutopí.

Přesto existují případy, kdy lidé hroší útok přežili a mohou o něm vyprávět. Kristen Yaldorová, kterou napadl hroch v roce 2019, řekla, že ji stáhl pod vodu, když byla s manželem na kanoi na řece Zambezi. Hroch pevně uchopil její nohu a asi 45 sekund s ní metal ve vodě. Žena se zachránila tak, že začala protipohybem tahat hrocha za tlamu, a tak ji pustil. Když se po útoku vrátila do Spojených států, měla zlomenou stehenní kost, a následně musela podstoupit se zraněnou pravou nohou sedm operací.