Případ jako vytržený z hororové knihy. Rodina podlehla konspiračním teoriím a během pandemické krize se začala chystat na nejhorší. V bytě si nakupila zásoby jako na konec světa. Když později začala válka na Ukrajině, utvrdilo to jejich představy o krutém světě, ve kterém nestojí za to žít. A tak dospělí naplánovali útěk z reality. Hromadně i s dětmi skočili ze sedmého patra vstříc smrti. K takovému závěru došli švýcarští policisté, kteří případ po roce uzavřeli.

Vyšetřování loňského případu hromadné sebevraždy francouzské rodiny, který šokoval nejen Švýcarsko, se blíží ke konci. Dospělí plánovali dobrovolný odchod ze světa dopředu, tvrdí policie.

Jeden po druhém i s dětmi vyskočili ze sedmého patra bytového domu ve švýcarském městě Montreux. Při skoku nevydali ani hlásku.

Pád loni 24. března nepřežila osmiletá dívka, její 40letý otec Eric David, 41letá matka Nasrine a teta, dvojče matky, Narjisse Feraoun. Z balkonu skočil i dívčin tehdy 15letý bratr, ten ovšem incident přežil. Po pádu byl v komatu a v současnosti si nic z daného dne nepamatuje, tvrdí vyšetřovatelé.

Nikdo je ke skoku nenutil

Podle závěru vyšetřování si nikdo v okolí nevšiml, že by se rodina k sebevraždě chystala. „Žili odtržení od společnosti,“ sdělila policie deníku The New York Times. Po roce vyšetřování švýcarské úřady tvrdí, že matka rodiny a její sestra hluboce věřily v konspirační teorie a survivalismus.

Obě ženy v sobě měly podle policie také hluboce zakořeněnou nedůvěru vůči vládě a místním úřadům. Děti vychovávaly v přesvědčení, že svět je temné a kruté místo plné nepřátel. Pandemie koronaviru a následná válka na Ukrajině jejich strach a nedůvěru pouze posílily.

Po jejich smrti našla policie rodinný byt plný pečlivě uskladněných potravin, léků a hygienických potřeb. Rodina díky zásobám žila prakticky soběstačně, jen zřídkakdy vycházela ven a pár své děti vzdělával doma.

Mimo domov pracovalo jen dvojče matky. Ta stejně jako její dcera nebyla evidovaná na žádném úřadě. „Všechny tyto informace naznačují strach ze zasahování úřadů do jejich života,“ sdělila policie.

Detektivové nakonec vyloučili jakýkoliv zásah zvenčí. Forenzní důkazy neodhalily žádné známky zápasu před smrtí a pitva prokázala, že v sobě nikdo z rodiny před skokem neměl drogy.

Čekali na vhodný okamžik, kdy opustit tento svět

Prohlídky bytu a rodinné elektroniky odhalily, že sebevražda byla pečlivě naplánovaná akce, kterou rodina dokonce i dopředu nacvičovala.

Policejní zpráva uvádí, že dospělí pravděpodobně pouze čekali na vhodný okamžik. Čekali na tu správnou chvíli, aby mohli odejít do světa, o němž věřili, že bude lepší a daleko od toho, kterého se tak báli, uvádí stanice BBC.

Finální rozhodnutí pravděpodobně vyvolala návštěva sociálního pracovníka z montreuxské policie. U rodiny se zastavil s kolegou ve čtvrt na sedm ráno. Měl otci pouze připomenout, že se má dostavit na schůzku s místními úřady ohledně domácího vzdělávání jeho syna. Museli se zastavit osobně, neboť muž neodpovídal na opakovaně posílané dopisy.

Z bytu se po jejich zaťukání ozval hlas, který se jen zeptal, kdo je u dveří. Dále bylo ticho. Krátce před sedmou hodinou, ani ne o tři čtvrtě hodiny později, vyskočilo během pěti minut z bytu všech pět členů rodiny.

Jediné, co vyšetřovatelé později našli, byl žebřík opřený o balkon. „Před událostí ani v jejím průběhu neslyšel žádný svědek sebemenší hluk vycházející z bytu nebo balkonu,“ uvedla po incidentu policie.

Rodiče pocházeli ze vzdělaného prostředí

Podle agentury AFP vyrůstal otec rodiny v bohaté části Marseille. Později vystudoval Ecole Polytechnique, což je jedna z nejprestižnějších škol ve Francii. Jeho budoucí partnerka se sestrou také vyrostla v bohaté rodině. Společně s dalšími třemi sourozenci navštěvovali elitní pařížské Lyceum Jindřicha IV. Matka se stala zubařkou a její dvojče vystudovalo oční lékařství. Do Švýcarska se přestěhovali jen dva roky před nešťastným incidentem.