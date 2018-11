Hrozba války s Ruskem je reálná. Putinovi jsem se nedovolal, oznámil Porošenko

Ukrajinský prezident Petro Porošenko se po incidentu v Kerčském průlivu snažil spojit s Vladimirem Putinem, šéf Kremlu ale na jeho výzvy nereagoval. Porošenko to uvedl během svého vystoupení v ukrajinské televizi. Zároveň národu sdělil, že hrozba války s Ruskem je reálná.

„Nikdo si nesmí myslet, že se jedná o legraci nebo hru. Ukrajině hrozí skutečná válka s Ruskem,“ prohlásil Porošenko a pokračoval: „V noci na pondělí jsem si objednal rozhovor s ruským prezidentem Putinem, ale nedočkal jsem se žádné reakce.“

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tuto informaci nepopřel, ani nepotvrdil. Konstatoval však, že k telefonickému rozhovoru prezidentů nedošlo.

K dění v Kerčském průlivu pak Porošenko uvedl, že se jednalo o předem připravenou akci Moskvy. "Oni to připravili. Byla to cílená akce za použití letectva, prostředků radioelektronického boje a s podporou výsadkových vojsk a speciálních sil," citovala jeho slova agentura Unian.

Podle ukrajinského prezidenta Rusko také v posledních dnech posílilo vojenské jednotky rozmístěné podél ukrajinských hranic, přičemž počet tanků se zvýšil trojnásobně.

Právě nemožnost přímého dialogu s Moskvou ukrajinského prezidenta přinutila, aby o pomoc požádal německou kancléřku Angelu Merkelovou. Ta na jeho žádost s Putinem promluvila o nutnosti okamžitého propuštění zadržovaných ukrajinských námořníků, přičemž k tomuto hovoru došlo v pondělí večer.

Hrubé porušení mezinárodního práva

Putin měl Merkelové oznámit, že je rozhodnutím Ukrajiny vyhlásit kvůli incidentu u Kerčského průlivu válečný stav „vážně znepokojen“ a vyjádřil naději, že Berlín dokáže odradit Kyjev od „dalších nepromyšlených kroků“. Incident přičetl ukrajinským „provokacím“ a „hrubému porušení mezinárodního práva“ ukrajinskými plavidly.

Ruské vojenské lodě v neděli v Kerčském průlivu zadržely tři plavidla ukrajinské armády a 24 vojáků internovaly. Polovinu z nich v úterý ruský soud v krymském Simferopolu poslal na dva měsíce do vazby. Kyjev na incident reagoval vyhlášením válečného stavu s platností od středy.

Video z incidentu:

Kerčský průliv

Kerčský průliv je jedinou námořní cestou z Černého do Azovského moře, přičemž tamější lodní provoz kontroluje Rusko. Smlouva z roku 2003 sice zajišťuje lodím plujícím pod ukrajinskou vlajkou volnou cestu do Azovského moře, nicméně dává ruským úřadům možnost podrobit proplouvající lodě inspekci.



Rusko navíc přes průliv postavilo most vedoucí na anektovaný poloostrov Krym, který byl otevřen letos v květnu. Podle stížností ukrajinské strany omezuje stavba svobodnou plavbu.