„Je to tragická událost, při které přišlo o život velké množství lidí. Děláme maximum abychom zjistili, co přesně se stalo. V současné době pracujeme na identifikaci obětí, ale předpokládám, že půjde o zdlouhavý proces,“ řekl podle deníku Mirror policejní šéf Andrew Mariner.

„Jsme přesvědčeni, že nákladní vůz pochází z Bulharska a do země dorazil přes Holyhead v sobotu 19. října. Ve spojení s případem jsme zadrželi řidiče vozu, který během vyšetřování zůstává v policejní vazbě. Chápu, že dojde k narušení chodu místních podniků a uděláme všechno proto, aby trvalo co nejkratší dobu,“ uvedl Mariner a dodal, že policisté spolupracují s úřady správní oblasti Thurrock.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.