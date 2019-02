Dvaačtyřicetiletá Shana Decreeová a její devatenáctiletá dcera Dominique byly obviněny z pěti případů vraždy, jejich motivy i způsob, jakým oběti zahynuly, zůstávají nejasné. „Oproti včerejšímu večeru nejsme k objasnění událostí o mnoho blíže,“ uvedl na úterní tiskové konferenci státní zástupce Matthew Weintraub.

Výpovědi matky s dcerou se během vyšetřování několikrát změnily. Obě ženy nejprve tvrdily, že nemají tušení, co se v bytě odehrálo. Starší z nich později uvedla, že vraždu spáchal přítel jedné z obětí společně se dvěma neznámými muži.

What happened inside apartment S-7 on West Bridge Street (Lincoln Hwy) in Morrisville,Bucks County where 5 found dead, including 3 children. 2 of the dead were children of just charged mother,Shana Decree,45. No obvious signs of trauma on 5 victims. No motive known @FOX29philly pic.twitter.com/eRDR3xKdyA