Místem zřejmě nejhoršího masakru během víkendového útoku radikálů z Hamásu na Izrael se stal hudební festival poblíž Pásma Gazy, kde extremisté zabili přes 250 lidí. Výpovědi přeživších přinesl server BBC News.

Palestinští militanti odpalují rakety na Izrael | Foto: ČTK

Že se něco děje, věděla Ortel v momentě, kdy se v sobotu brzy ráno rozezněly sirény varující před raketami z Pásma Gazy. Krátce poté se začala ozývat také střelba. „Vypnuli elektřinu a zničehonic se v areálu objevili ozbrojenci a začali střílet všemi směry,“ řekla izraelské televizi Channel 12. „Padesát teroristů oblečených ve vojenských uniformách přijelo v dodávkách,“ poznamenala.

Boje pokračují. Izraelská armáda i nadále útočí na cíle Hamásu v Pásmu Gazy

Lidé se z místa snažili uprchnout a odjet auty, ale tam už čekaly džípy plné ozbrojenců. „Stříleli a my jsme se dostali do bodu, kdy všichni zastavili svá vozidla a začali utíkat. Schovala jsem se do stromu, takového keře, a oni začali střílet na lidi. Viděla jsem masy zraněných lidí kolem. Já byla v keři a snažila se pochopit, co se děje,“ uvedla.

Festival Supernova, jehož součástí byla tři pódia, kemp, bar a jídelna, se uskutečnil v Negevské poušti u kibucu Reim, který leží jen pár kilometrů od Pásma Gazy. „Nastal čas, kdy se celá rodina opět sejde,“ lákali na něj organizátoři před jeho zahájením. „A jaká to bude zábava!“ psali, aniž by tušili, že se promění v horor.

„Každý běžel někam jinam“

Další účastník festivalu Adam Barel vypověděl, že si byl vědom toho, že se v oblasti mohou objevit rakety, střelba pro něj ale byla šokem. Stejně jako řada ostatních se snažil ujet autem, a když to nešlo, tak vystoupil a běžel. „Schovali jsme se. Každý běžel někam jinam.“

Ujet autem se pokoušela také Ester Borochová, ale někdo do ní narazil, tak musela dál pěšky. Za chvíli jel okolo mladý muž, který jí řekl, ať si nastoupí. Krátce poté, co to udělala, ho někdo zastřelil. Ester pak hodiny předstírala, že je mrtvá, než ji zachránila izraelská armáda.

Teď umřu. Svědci popsali řádění ozbrojenců v Izraeli, stříleli i na festivalu

Hodiny se v keřích skrývala také Ortel.„Přepnula jsem svůj telefon do tichého režimu, a pak jsem se plazila pomerančovníkovým hájem,“ řekla. „Střely létaly nade mnou,“ vylíčila.

„Byl to masakr,“ vzpomínal zase záchranář Janiv, který na místě zasahoval. „Nikdy jsem neviděl nic takového. Bylo to plánované přepadení. Když lidé prchali únikovými východy, čekaly na ně skupinky teroristů a začaly je prostě zabíjet.“ Je přesvědčen o tom, že o akci, na níž bylo asi 3000 lidí, museli mít teroristé dopředu dobré informace.

Stovky obětí, tisíce zraněných

Celkem si útok palestinských radikálů na jihu Izraele vyžádal přes 700 obětí a více než 2300 zraněných.

Mezi mrtvými je i řada cizinců, včetně několika Američanů, jak v noci na dnešek potvrdily tamní úřady.