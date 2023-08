Na pobřeží Floridy udeřil hurikán Idalia. Úřady vyzvaly k evakuaci

ČTK

Západ amerického státu Florida zasáhl silný hurikán Idalia, který hnal vodu z moře do nízko položených oblastí a způsobil rozsáhlé výpadky proudu. Obyvatelé nejvíce zasažených oblastí dostali pokyn k evakuaci. Podle agentury AP byly některé domy u moře už zatopeny téměř až po střechu. Tlakový útvar zůstal hurikánem i poté, co se přesunul do sousedního státu Georgia s větrem o rychlosti až 150 kilometrů za hodinu. Meteorologové předpovídají, že v noci na čtvrtek zasáhne už jako tropická bouře také Severní a Jižní Karolínu.

Pobřeží Floridy zasáhl hurikán Idalia. Na snímku oblast Tampy Bay krátce předtím, než bouře dosáhla pobřeží. | Foto: Profimedia