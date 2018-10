Hurikán Michael dosáhl čtvrtého stupně. Floridu zasáhnou čtyřmetrové vlny

Vítr o rychlosti přesahující 220 kilometrů za hodinu a až čtyřmetrové vlny. Pobřeží Floridy na jihovýchodě Spojených států se připravuje na ničivý úder hurikánu Florence, který během středy zesílil na čtvrtý z pěti stupňů Saffirovy-Simpsonovy škály. Oblasti Panhandle a Big Bend zasáhne během noci na čtvrtek.

Úřady vyhlásily varování před hurikánem na území obývané více než 3,5 miliony obyvatel ve státech Florida, Georgie a Alabama. Povinný příkaz k evakuaci obdrželo více než půl milionu lidí zejména na pobřeží Floridy mezi městy Pensacola a Apalachicola.

„Máte poslední šanci se evakuovat předtím, než se v následujících hodinách podmínky prudce zhorší,“ varoval na svém twitterovém účtu floridský guvernér Rick Scott. Americký prezident Donald Trump vyhlásil na celém území Floridy stav pohotovosti a na pomoc ohroženým oblastem uvolnil federální prostředky.

Lidé nakupují zásoby

V okresech oblastí Panhandle a Big Bend byla pro zbytek týdne uzavřena většina státních škol a úřadů. Lidé, kteří se rozhodli neopustit své domovy, vykupují z obchodů zásoby pitné vody a potravin, dlouhé fronty se během úterý a středy vytvořily také u čerpacích stanic.

THIS IS YOUR LAST CHANCE to evacuate before conditions start deteriorating within the next few hours. See current evacuation orders and open shelters here: https://t.co/5MF4UwB4He — Rick Scott (@FLGovScott) 10. října 2018

S evakuací posledních obyvatel a přípravami na úder hurikánu pomáhá podle agentury Reuters na 2,5 tisíce příslušníků národní gardy. Další čtyři tisíce jsou připraveny zasáhnout, stejně jako 17 tisíc pracovníků servisních služeb.

Bouře může zabíjet

Hurikán Michael, který se okolo středečního poledne nacházel zhruba 230 kilometrů jižně od města Panama City, podle Národního střediska pro hurikány (NHC) dosahuje rychlosti přesahující 220 kilometrů za hodinu.

Meteorologové však varují, že před dosažením pobřeží může ještě výrazně zesílit. Podle ředitele střediska Kena Grahama je bouře učebnicovým příkladem tropické cyklony, která během pohybu k pobřeží sílí. Jde tedy o přesný opak hurikánu Florence, který východní pobřeží Spojených států zasáhl letos v září.

"Hurricane Michael is forecast to be the most destructive storm to hit the Florida Panhandle in decades," Florida's governor warns.



"This storm can kill you." https://t.co/QU1zZW4ZmA pic.twitter.com/SHOv5lA4ny — NBC News (@NBCNews) October 10, 2018

Guvernér Scott varoval floridské obyvatele před smrtelným nebezpečím. „Pokud se nebudete řídit pokyny úřadů, mohla by vás bouře zabít,“ uvedl republikán, který bude v listopadových volbách usilovat o zvolení do amerického senátu.

BREAKING VIDEO: Rain and flooding has begun in St. Petersburg, Florida, ahead of Hurricane Michael #HurricaneMichael pic.twitter.com/Y3UX90X3Qx — Al Boe - BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) 9. října 2018

Obyvatelé ohrožených oblastí by se podle Jeffa Byarda z Federální agentury pro zvládání krizových situací (FEMA) měli připravit na „rozsáhlé poškození infrastruktury“, zejména rozvodů elektřiny, systémů odpadních vod a dopravních sítí. Již nyní bouře způsobila přerušení těžby ropy a zemního plynu v oblasti Mexického zálivu.

Další pohroma po Florence

Intenzivní srážky, které budou příchod hurikánu provázet, zasáhnou podle meteorologů i části Severní a Jižní Karolíny a jihovýchod Virginie, tedy oblasti, které v polovině září decimoval hurikán Florence. Pomalu se pohybující bouře způsobila rozsáhlé záplavy i sesuvy půdy a vyžádala si nejméně 43 obětí.