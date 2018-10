Hurikán Michael slábne. Na Floridě po sobě zanechal jednu oběť

V osm hodin večer místního času (čtvrtek 02:00 SELČ) se oko hurikánu nacházelo asi 32 kilometrů jihozápadně od Albany v Georgii a živel doprovázel vítr o rychlosti 145 kilometrů za hodinu.

Na pobřeží Spojených států přitom Michael udeřil již o několik hodin dříve, přičemž vítr v tu chvíli dosahoval v nárazech rychlosti až 250 kilometrů za hodinu. Nejprve udeřil na Mexico Beach, v němž způsobil rozsáhlé škody. Na záběrech z městečka jsou vidět vyvrácené stromy, stržené střechy i potrhané elektrické vedení.

Hurricane #Michael continues to bring devastating impacts to every place in its path. Stay with our LIVE 24/7 coverage for the latest information. pic.twitter.com/U7gbRuH9u4

Bez dodávek elektrické energie zůstalo na 500 tisíc lidí z amerických států Florida, Georgia a Alabama, upozornil zpravodajský portál BBC. Zatím jsou informace o jedné lidské oběti. Na severozápadě Floridy totiž zemřel muž, když na jeho dům spadl vyvrácený strom.

A look at what houses in #Mexico Beach, #Florida look like right now. This is a follow up from the previous clip posted. They are now submerged and were no match for #HurricaneMichael (via Tessa Talarico) #Hurricane #Michael #HurricaneMichael2018 pic.twitter.com/GJENrhFJha