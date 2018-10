Hurikán Michael zabil v USA nejméně 12 lidí. Škody dosahují miliard dolarů

Nejméně 12 mrtvých si na území Spojených států amerických vyžádalo řádění hurikánu Michael. Tropická cyklona, která jen o několik kilometrů za hodinu nedosáhla nejvyššího pátého stupně Saffirovy-Simpsonovy škály, připravila o střechu nad hlavou desetitisíce Američanů a více než 1,5 milionu domácností zůstává bez elektrické energie. Škody zřejmě přesáhnou 8 miliard dolarů, tedy asi 180 miliard korun.

Michael, který byl podle Národního střediska pro hurikány (NHC) nejsilnější bouří na území Spojených států od řádění hurikánu Andrew v roce 1992, během čtvrtka zeslábl na tropickou bouři a přesunul se nad Atlantický oceán. Za sebou zanechal zničené domy, vyvrácené stromy a rozsáhlé záplavy.

Na území Spojených států zahynulo minimálně 12 lidí, záchranáři však i nadále pátrají v troskách budov. Podle úřadů počet mrtvých s největší pravděpodobností poroste, protože řada lidí neuposlechla výzvy k evakuaci a zůstala ve svých domovech.

Úřady dělají maximum

Desítky tisíc obyvatel zůstaly kvůli řádění živlů bez střechy nad hlavou. Podle mluvčího Amerického červeného kříže Brada Kiesermana našlo útočiště v nouzových přístřešcích přibližně 20 tisíc lidí. Guvernér státu Florida Rick Scott uvedl, že se úřady snaží potřebným zajistit vše nezbytné. „V nejhůře zasažených oblastech jsme zajistili letecké dodávky vody a jídla,“ napsal na svém twitteru.

A large-scale power restoration expert has been deployed to the State EOC, and we have offered to provide the push crews to utility companies so they can focus solely on power restoration. These important crews will help clear the roads so utilities can get the lights back on. — Rick Scott (@FLGovScott) 12. října 2018

Více než 1,5 milionu domácností napříč třemi americkými státy zůstává i nadále bez přístupu k elektrickému proudu. „Každému okresu poskytneme přibližně 200 generátorů, aby bylo možné zprovoznit veřejné osvětlení a světelnou signalizaci na silnicích. Naší nejvyšší prioritou je zajistit rodinám, které se vrací domů, maximální bezpečí,“ uvedl Scott.

Matka bomb

Floridské letovisko Mexico Beach hurikán prakticky srovnal se zemí. „První věc, které si všimnete, je ticho. Nefouká vítr, v ulicích nejsou lidé. Jen horké slunce a trosky, všude jen trosky,“ popisuje návštěvu populárního turistické oblasti zpravodaj BBC Gary O'Donoghue.

Jedna z obyvatelek přímořského města televizi CNN popsala, že při návratu domů měla potíže najít ulici, kde před řáděním bouře žila. „Ani matka všech bomb by nenapáchala větší škody,“ nevěřil svým očím bývalý starosta Mexico Beach Tom Bailey.

Before and after images show there's nothing left in some parts of Mexico Beach, Florida https://t.co/Veqr8xmwMQ pic.twitter.com/1KDHOHbVui — CNN (@CNN) 12. října 2018

Zhruba třetina tisícového města odmítla uposlechnout příkazy k evakuaci a zůstala ve svých domovech. „Všechen nábytek odplaval. Z ulice se stala rozbouřená řeka, nic tu nezbylo,“ popsala sedmašedesátiletá Linda Marquardtová.

Škody v miliardách dolarů

Americká pojišťovna Karen Clark & Company odhadla škody, které hurikán Michael napáchal, na 8 miliard dolarů, v přepočtu více než 180 miliard korun. „Tolik životů bylo navždy změněno. Tolik rodin vše ztratilo,“ uvedl guvernér Scott, který bouři označil za „naprosté monstrum“.

There are serious communication issues in the Panhandle after #HurricaneMichael. If you are worried about someone, visit https://t.co/Wr20tNe8Q1 to report it. The State Emergency Operations Center will route these reports to the appropriate local agency for action! #FLStrong — FloridaNationalGuard (@FLGuard) 11. října 2018

Ještě před úderem na území Spojených států pustošil hurikán oblasti Střední Ameriky. V Hondurasu, Nikaragui a Salvadoru si bouře vyžádala životy nejméně 13 lidí.