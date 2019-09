Popadané stromy, rozbité domy a zaplavené cesty i silnice - tak vypadají bahamské ostrovy poté, co je doslova převálcoval hurikán Dorian, který zabil nejméně 30 lidí. Těžce zasáhl také do života jedné prominentní americké rodiny, jejíž členové se nyní zoufale snaží dopátrat svých pohřešovaných blízkých a stále doufají, že je najdou v pořádku a naživu. Jde o rodinu slavného hollywoodského herce Sidneyho Poitiera.

Dvaadevadesátiletý uznávaný černošský umělec, který se proslavil snímky, jako byly Útěk v řetězech (1958), Hádej, kdo přijde na večeři (1967), a řadou dalších, se narodil v Miami bahamským rodičům a na bahamských ostrovech byl také vychován. Podle vyjádření jeho synovce Jeffreyho Poitiera pro agenturu AFP patří víc než 500 Bahamanů do širší rodiny Sidneyho Poitiera. A nejméně třiadvacet z nich je stále pohřešováno, včetně Jeffreyho sestry Barbary a jejích odrostlých dětí. V době, kdy udeřil hurikán, se všichni nacházeli ve městě Freeport na bahamském ostrově Grand Bahama.

Rána za ranou

"Dosud jsme je nenašli, ani jsme od nich nedostali žádnou zprávu. Pořád hledáme a doufáme, že se objeví co nejdřív. Všechny nás to znepokojuje," sdělil ve čtvrtek v telefonickém rozhovoru s AFP šestašedesátiletý Jeffrey Poitier.

Bouře, která se včera začala přesouvat k východnímu pobřeží Spojených států, udeřila minulou neděli na bahamské ostrovy silou hurikánu kategorie 5 podle Saffirovy-Simpsonovy stupnice, tedy vůbec nejvyšším stupněm, který je na stupnici vyhrazen pro smršti s větrem o rychlosti přesahující 252 km/hod. Šlo o jeden z nejsilnějších hurikánů, jaké kdy byly vůbec zaznamenány. Živel řádil na Bahamách několik dní a zanechal za sebou domy v troskách, poničené letiště i veřejnou nemocnici. Stále se neví, kolik lidí přesně zahynulo, poslední odhady hovoří nejméně o 30 zabitých.

Jeffrey Poitier, který je podobně jako jeho slavný strýc také hercem a střídavě žije v New Orleans a na bahamském ostrově Cat Island, se podle svých slov pokoušel sestry opakovaně dovolat, ale ani jednou se mu to nepodařilo. Při posledním hovoru s novináři uvedl, že doufá, že mu počasí dovolí doletět vrtulníkem do Freeportu, aby ji mohl začít hledat sám.

"Je to velice stresující," řekl.

V pátek by se přitom měl vrátit do Nassau na plánovaný pohřeb svého druhého strýce Reginalda Poitiera, rodinného patriarchy, který zemřel minulý měsíc ve věku blížícím se stovce. "Všichni jsme tu, abychom se vzájemně podporovali v obou tragédiích," uvedl Jeffrey Poitier.

Další příbuzná Kimberly Poitierová uvedla, že se pokusila oslovit všechny hledané členy rodiny skupinovou zprávou ze svého domova na Floridě, a ozvali se jí bratranci, jimž se podařilo uniknout ze zaplavovaného Freeportu na lodi, spolu se ženou jménem Barbara. Rodina se okamžitě pokusila zjistit, nejde-li o pohřešovanou Jeffreyho sestru, ale ta to bohužel nebyla. Když Jeffrey uviděl Barbařinu fotku v textové zprávě, uvedl, že sestra je stále nezvěstná. "Tohle je někdo jiný," řekl.

Hluboké kořeny

Rodina Poitierů sídlí na Bahamách už řadu generací. Dvaadevadesátiletý Sidney Poitier vyrostl na ostrově Cat Island, po střední škole vystřídal řadu profesí a za války sloužil jako lékař. V umělecké tvorbě se proslavil tím, že se mu jako jednomu z prvních černošských umělců podařilo na Broadwayi i v Hollywoodu překonávat předsudky, které panovaly vůči hercům jeho barvy pleti. Pomohly mu k tomu i jeho role sebevědomých a inteligentních mužů, kteří se potýkají s podobným problémem.

V roce 1964 dostal jako první herec černé pleti Oscara za nejlepší herecký výkon v hlavní roli ve filmu Polní lilie, kde jako dělník Homer Smith pomáhal německým jeptiškám na opuštěné farmě. Úspěšný byl i jako filmový a divadelní režisér.