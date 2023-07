Nejpekelnější peklo a noční můra. Největší výletní loď světa čelí posměškům

ČTK

Představení největší výletní lodi světa Icon of the Seas (Ikona moří) vyvolalo smíšené reakce. Někteří gigantické zářivými barvami hýřící plavidlo společnosti Royal Caribbean International (RCI) označili za monstrózní a připomenuli ztroskotání Titaniku, který šel ke dnu po nárazu do ledovce při své první plavbě v roce 1912, píše britský list The Independent. Novou výletní loď postavenou ve Finsku čeká první oficiální plavba v lednu příštího roku.

Foto: se svolením Royal Carribean International