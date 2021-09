Robert Owens seděl tu noc se svoji rodinou a čtyřmi domácími mazlíčky v prádelně. Jediné místnosti bez oken v pronajatém bytě v louisianské metropoli Baton Rouge. Cítil se absolutně bezmocný. Vichr řval nad jeho hlavou, střecha nebezpečně praskala. Na jih Spojených státu zrovna dorazil hurikán Ida. „Nic podobného jsem ještě nezažil,“ řekl po probdělé noci americké agentuře AP.

V Louisianě oznámily v pondělí úřady první úmrtí v důsledku pádu stromu. Masivní výpadky proudu ve městě New Orleansu ponechal statisíce lidí v letním dusnu bez klimatizace. V ohrožení byly dva miliony lidí v New Orleans, Baton Rouge a jejich okolí. Technické potíže postihly i nouzovou linku 911, poničeny byly dvě nemocnice.

Před příchodem Idy strávil sedmadvacetiletý Robert úzkostné hodiny a dny sledováním kolon automobilů, v nichž se evakuovali ti šťastnější a hlavně bohatší z Baton Rouge. Doufal, že se mezi ně dostane i on, jeho manželka, tchyně, spolubydlící a zvířata. Ale to by musel mít peníze na benzín a hotel. A to neměl. Plný černých myšlenek si zkusil Owens už v sobotu, den před bouří, v ACE Cash Express zařídit půjčku před výplatou. Byl odmítnut. Neměl dostatečnou úvěrovou historii.

V neděli odpoledne už bylo jasné, že se z bytu nedostanou. Utěsňovali alespoň ručníky okna, dobíjeli elektroniku, na stěny bytu lepili světelné pásky. Pokusil se nakoupit ještě nějaké potraviny v okolních nonstop prodejnách, všude už ale měli zavřeno. Podle něho, ale nebyl v podobné situaci sám. „Většina lidí v sousedství je na tom stejně. Chtěli odejít, a chránit tak rodiny, ale museli zůstat. Jen jsme se krčili a čekali, jak moc to bude špatné,“ pokračoval.

V neděli v 21 hodin místního času nebe zezelenalo a byt zčernal. Všude kolem Owensových vybuchovaly transformátory. Několik stromů popadalo na okolní nemovitosti. Okna drnčela pod poryvy hurikánu. Několikrát to vypadalo, že se střecha uvolní a odletí. „Měli jsme v plánu, kdybychom přišli o dům, ukrýt se v autě," uvedl a ihned uznal, že to nebyl dobrý plán. Mají Toyotu Avalon, což není auto, do kterého by se bez problémů vešli čtyři dospělí lidé, tři psi a kočka.

Bez dodávek elektřiny

Bez elektřiny se podle CNN ocitlo v noci z neděle na pondělí ve státech Mississippi a Louisiana přes milion lidí, ve tmě bylo celé New Orleans. Guvernér Louisiany John Bel Edwards uvedl, že může trvat týdny, než se podaří odstranit škody. „Bez proudu budeme mít problém. Všichni pracujeme přes internet z domova. Bez práce nebudou peníze, ale za vše se stále musí platit. A navíc, i kdybychom nějaké peníze měli, jak je pošleme, kde je vybereme, když není elektřina?“ ptal se s obavami Owens.

Ida po šestnácti hodinách od prvního úderu v pondělí zeslábla na tropickou bouři, provázenou větrem o rychlosti 95 kilometrů za hodinu. Úřady v Tennesse, kam nyní bouře zamířila, již varovaly obyvatele před povodněmi. Prezident Joe Biden vyhlásil v zasažených oblastech stav katastrofy, což usnadní čerpání federální pomoci.

Na Louisianu udeřil přesně před 16 lety hurikán Katrina, který si tehdy vyžádal na 1840 obětí, z toho většinu právě v deltě řeky Mississippi. Předpověď, že by Ida mohla tragické rekordy Katriny překonat, se nenaplnila.