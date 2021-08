Hurikán Nora v oblasti Tichého oceánu je nyní na pětistupňové škále síly hurikánů na nejslabším stupni jedna a provází ho vítr o rychlosti 129 kilometrů v hodině. Videa na sociálních sítích ukázala, jak živel kácel stromy a jak silný déšť rychle zaplavil ulice, uvedla agentura Reuters.

Mnohem větší škody se očekávají po úderu hurikánu Ida, který nyní provází vítr o rychlosti 165 kilometrů v hodině. Meteorologové nicméně varovali, že ještě předtím, než se dnes dostane k pobřeží Mexického zálivu, může hurikán zesílit až na čtvrtou kategorii. "Můžeme to shrnout tak, že tohle bude jeden z nejsilnějších hurikánů, které Louisianu zasáhly od roku 1850," řekl v sobotu guvernér tohoto státu John Bel Edwards.

Louisiana vyhlásila stav nouze a vyzývá obyvatele, aby se na příchod bouře dobře připravili nebo se včas uchýlili do bezpečí. Hurikán Ida totiž může přinést vítr o rychlosti více než 200 kilometrů v hodině, způsobit obrovské vzedmutí hladiny moře a extrémně silné srážky.

"Máme obavy, že tu bude výbušný vývoj těsně před příchodem (hurikánu) nad pevninu," řekl agentuře Reuters Jim Foerster, meteorolog ze soukromé společnosti DTN. Živel přitom zasáhne Louisianu přesně 16 let poté, co tuto oblast zpustošil hurikán Katrina. Varování dostali i obyvatelé států Alabama a Mississippi.

Kevin Gilmore z americké Národní meteorologické služby (NWS) řekl, že hurikán Ida může mít "život ohrožující sílu". "Chceme, aby lidé brali (toto riziko) velmi vážně. Musím zdůraznit, že tato situace je skutečně nebývalá," citoval jej list The New York Times.

"Obyvatelé Louisiany mají čas do soumraku, aby se na hurikán Ida připravili," uvedl dnes guvernér státu John Bel Edwards. Meteorologové varovali před životy ohrožujícími záplavy, které mohou vzniknout kvůli zvýšené hladiny moře a dalšími katastrofickými dopady hurikánu. Starostka města New Orleans LaToya Cantrellová nařídila povinnou evakuaci zón města, které nechrání protipovodňové zábrany, a dobrovolnou evakuaci ostatních částí. Podle ní není možné vyklidit celý New Orleans, protože by to ucpalo silnice a dopravní tepny. Evakuaci mají zvážit hlavně starší obyvatelé, ostatní, kteří zůstanou, se podle představitelů radnice musí připravit například na dlouhé výpadky proudu.