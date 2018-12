Ideální písečné prostředí. Sonda InSight poslala další snímek z Marsu

Poté, co minulý týden sonda InSight úspěšně přistála na Marsu a začala se nabíjet, přichází pro její tým další, neméně důležitá část. Nyní zkoumají okolí, ve kterém sonda přistála. Právě zde totiž začne vrtat do povrchu a zjišťovat další informace. Z nejnovějších snímků vyplývá, že výzkumní pracovníci budou mít důvod k radosti. Povrch je totiž rovný, písčitý a sondě nic v průzkumu nebrání.

Sonda InSight přistála v lávové planině Elysium, která se nachází v mělkém kráteru naplněném prachem a pískem. Tento kráter vznikl s velkou pravděpodobností po dopadu meteoritu.

"Vedecký tým doufal, že sonda přistane v písečné oblasti s několika kameny, takže nemůžeme být šťastnější," řekl projektový manažer společnosti InSight Tom Hoffman.

Steadily easing into my workflow. It’s been a busy few days and now, a new picture of Mars without the camera lens cover. Plus, a new view from my robotic arm camera. Read: https://t.co/5qCjNVZaRs



More #Mars pics: https://t.co/tjr8tfaCg5 pic.twitter.com/CdWdyBrfGu — NASAInSight (@NASAInSight) 1. prosince 2018

"Na Marsu samozřejmě nejsou žádné přistávací plochy, takže přistání na něčem, co vypadá jako pískoviště bez větších hornin, by mělo usnadnit hladké vysunutí přístrojů. Jde o ideální místo pro to, abychom mohli začít vrtat," dodal.

Pískoviště

Právě skalnatost a sklon terénu je pro přístroj jménem HP3, který bude měřit teplo uvnitř Marsu, i citlivý seismometr SEIS velmi důležitý. Oba přístroje by totiž měly s kameny problém. „Pískoviště“ jim maximálně vyhovuje a dává vědcům naději, že se podaří zjistit co nejvíc informací o Rudé planetě.

Vozítko je podle posledních údajů také v ideální poloze. Nachází se ve sklonu asi 4 stupně, bylo však navrženo tak, aby fungovalo na povrchu se sklonem až do 15 stupňů. Platí však, že čím rovnější plocha je pod ním, tím lepší práci může odvést.

Příliš strmý svah nesprávným směrem by mohl také ohrozit schopnost kosmické lodi získat dostatečný výkon k rozevření solárních panelů. Mohlo se stát, že by například neměla dostatek energie ze slunečního světla. Kdyby přistála ve stínu nějakého většího kamene, byl by tento problém ještě větší. Nic takového se naštěstí nestalo, solární panely se podařilo bez problémů otevřít a pracují s předpokládanou účinností.

Více energie než jakýkoliv jiný přístroj

Poslaná data navíc podle týmu InSight ukazují, že během prvních dní na Marsu byl stroj schopný získat ze solárních panelů víc energie než jakýkoliv jiný přístroj před ním. „Je skvělé udělat první rekord hned v průběhu prvních dní na Marsu,“ komentoval Tom Hoffman.

Sonda už také pořídila první fotografie, na kterých je patrné okolí. Zatím však nejsou dostatečně ostré, což se ale brzy změní. InSight totiž v příštích dnech uvolní průhledné plastové kryty proti prachu, které při přistání udržovaly čočky fotoaparátů neporušené. "Těšíme se další fotografie, které budou v mnohem větším rozlišení," uvedl Bruce Banerdt, který má na starost výzkumnou část projektu.

Slowly releasing all my pent-up tension, starting with loosening my grapple, as these before-and-after pics show. Until I'm ready to stretch my arm out, my camera angles will be the same. Stay tuned though: every picture I take, I’ll send to #Earth here: https://t.co/tjr8tfaCg5 pic.twitter.com/OAOTeA6uwq — NASAInSight (@NASAInSight) 29. listopadu 2018

InSight by zde měla zkoumat rotaci Marsu, seizmickou aktivitu i objem tepla, jež vychází z vnitřku planety a v minulosti mohlo ovlivňovat různé geologické procesy. Je vůbec první misí, jež bude studovat hlubiny rudé planety. Všechny dosavadní bádaly jen na jeho povrchu. Mise by měla trvat 708 solů (marsovských dnů), což je 728 dnů na Zemi.

Pro Američany jde o výjimečný úspěch. Dosud se totiž žádné jiné zemi nepodařilo dopravit na povrch Marsu aparát, který by poté fungoval. V roce 1971 sice na rudé planetě přistála sonda Mars 3, ale letové středisko s ní však vzápětí ztratilo kontakt.