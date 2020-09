Pojem studená válka má většina lidí spojený se soupeřením Západu a východního socialistického bloku a s událostmi, jako byla blokáda Berlína, karibská krize nebo postavení Berlínské zdi. Ale kde to všechno začalo? Budete se možná divit – podle řady historiků v kanadské Ottavě.

Agent Igor Gouzenko vystoupil v roce 1968 se zakrytou hlavou v interview s reportérem televize CBC | Foto: Repro Youtube, CBC

Byla noc 5. září 1945. Do potemnělé redakce kanadského deníku Ottawa Journal, sídlícího v kanadském hlavním městě Ottawa, vešel mladý muž a oslovil nočního editora Chestera Frowdeho. "První slova, která řekl, zněla: Je to válka. Je to Rusko," prohlásil později Frowde.