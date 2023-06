Vyšetřovatelé zkoumají trosky ponorky Titan společnosti OceanGate, aby zjistili, co způsobilo její implozi, při které zemřelo pět lidí. Podle expertů bude především důležité se dozvědět, která část plavidla selhala. Podezření je několik.

Pátrání po ztracené ponorce v severním Atlantiku má tragický konec. Odborníci mají za to, že plavidlo poblíž vraku Titaniku implodovalo, což zabilo všech pět lidí na palubě. | Foto: ČTK

Vyprošťovací loď na konci června dopravila do přístaviště ve městě St John's na kanadském ostrově Newfoundland nalezené úlomky ponorky Titan. Podle reportérů BBC, kteří byli na místě, se podařilo shromáždit významné množství součástí. To by mohlo vyšetřovatelům pomoci dobrat se hlavní příčiny katastrofální imploze, při níž přišlo o život všech pět členů posádky.

„Nejdůležitější bude zjistit, co přesně selhalo a jak k tomu došlo,“ sdělil oceánograf Peter Girguis z Harvardovy univerzity pro deník New York Post. Podle něj jsou nejpravděpodobnějšími viníky trup z uhlíkových vláken, přední průzor, nebo nevhodné spojení dvou materiálů. Trup ponorky společnost OceanGate vyrobila z uhlíkových vláken a titanových koncových krytů. Girguis vysvětlil, že běžně se pro hlubinná zařízení používá samostatný titan nebo obzvlášť pevná ocel.

Expertovu teorii nejspíš bude možné ověřit, protože jeden z krytů se podařilo vylovit. Část ve tvaru válce nyní vypadala spíš jako donut s kulatou dírou ve středu, kde se původně měl nacházet průzor z plexiskla, které mezi troskami nebylo. Jeho oddělení od konstrukce zaujalo i Girguise. „Měli bychom se jím zabývat, abychom pochopili jeho možnou roli při nehodě,“ pověděl.

I podle profesora námořních autonomních technologií Blaira Thortona ze Southamptonské univerzity je důležité se zaměřit na prostor mezi průzorem a kupolí nebo koncovými kryty, a také na místa spojení uhlíkových vláken s titanovými přírubami, které se rovněž podařilo najít a dostat na pevninu. „Získalo se maximum, díky němuž je možné pokračovat ve vyšetřování,“ pověděl pro BBC.

Příruby a jejich spojení s uhlíkovými vlákny budou ústředním bodem vyšetřování, které nyní vedou americké a kanadské úřady. Experti budou chtít zjistit, zda nedošlo k takzvané delaminaci, tedy oddělení uhlíkových vrstev v místě propojení, což v extrémních podmínkách panujících na dně Atlantského oceánu bylo možné.

Zatím neexistují záznamy

Zjištění příčin zhroucení Titanu neulehčuje ani fakt, že se v plavidle nenacházelo nic podobného černé skříňce. Ponorky totiž tahle zařízení běžně nemají. Není ani jisté, zda uvnitř byl nějaký systém nebo senzor, který by z paluby zanechal elektronickým záznam. „Čím více minimalismu, tím je méně pravděpodobné, že se nějaká data najdou,“ řekl Girguis pro New York Post.

Podle něj je dále důležité brát v úvahu i drastickou změnu teploty mezi ledovou vodou Atlantiku a elektřinou poháněným plavidlem. „I to mohlo způsobit napětí a zátěž materiálů,“ vysvětlil.

Dosud též není jasné, zda OceanGate podrobila ponorku standardním průmyslovým tlakovým zkouškám. Většina hlubinných plavidel prochází před ponořením několika opakovanými testy při tlaku vyšším, než je hloubka, do které se chystají. Pokud se provedly, mohou existovat záznamy, které ukazují případné nedostatky. Vyšetřovatelé by tím získali informace o stavu Titanu před sestoupením k vraku Titaniku, což by jim mohlo významně pomoci.

Sondáž oceánu pokračuje

Dále se podařilo zajistit i zadní prostor pro vybavení, který dle reportérů BBC utrpěl rozsáhlé poškození po odtrhnutí od ponorky. Mezi nalezené části patřila i anténa a dlouhý přistávací rám, jenž Titanu sloužil k usazení na rovném povrchu. Pátrací týmy vylovily i velké bílé panely, které nejspíš byly součástí opláštění plavidla.

Americká pobřežní stráž již dříve informovala i o možném nálezu lidských pozůstatků. Zatím však nesdělila žádné bližší informace spojené s katastrofickou nehodou nebo vyšetřováním. „Lékaři provedou formální analýzu,“ uvedla pouze agentura v prohlášení.

Pátrání po dalších částech ponorky ještě neskončilo a pobřežní stráž nadále provádí několik dalších sondáží.